Gianina din „Las Fierbinți” se mărită, iar soțul său nu este român. Actrița din vestitul serial mărturisește că sunt de câțiva ani împreună. Pe numele său adevărat, Anca Dumitra, și-a expus inelul de logodnă primit de la iubit când a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, în ziua ei de naștere, 31 august.

„Mă bucur că sunteți prezenți alături de mine în fiecare an și vă mulțumesc tare mult. Sunt trează de la 5:00, nu mă plâng nicio secundă, pentru că am fost la filmare și ador ceea ce fac. Îmi place și dacă am filmări de noapte, de zi și de ziua mea de naștere. N-am nicio problemă.

Am vorbit cu părinții și în ultimii ani aveam obiceiul ăsta frumos de a-i surprinde bătându-le la ușă, însă, de data asta, chiar nu s-a putut. Ei au sperat până în ultima secundă că îi păcălesc cumva că am treabă și că o să ajung în Craiova, dar n-am ajuns”, a declarat Anca Dumitra, potrivit Știrile Pro TV.

De când sunt cei doi într-o relație

„Suntem de ceva timp. Ceva ani, ceva timp. Eu sunt destul de discretă așa și totuși surprinzătoare. Dar nu știu ce să zic, decât enjoy the time.

Nu sunt foarte confortabilă în postura de a mărturisi, așa, chestii personale. În confortul casei suntem amândoi dezinhibați, nu există timiditate acolo.

Însă, în societate, da, se poate ca el să fie un pic mai timid. Eu sunt mai vulcanică, cred. Ne asemănăm destul de mult”, a mai spus actrița.

Cine este viitorul soț

Anca Dumitra a venit la petrecerea VIVA!, pe 2 iunie, însoțită de iubitul ei. Cei doi au mai avut o singură apariție publică, la Premiile Gopo de anul acesta, preferând să aibă o relație discretă.

Celebra Gianinuța a apărut ținându-l de mână pe iubitul său, Manfred Spendier, şeful Titan Machinery România.

Potrivit Cancan, bărbatul nu este de naționalitate română.