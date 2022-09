Șoferul autobuzului, angajat al societății Tursib, care în urmă cu două săptămâni a închis ușile în nas unor părinți și copilului acestora, nedorind să îi lase să urce fiindcă minorul era transportat cu o mașinuță electrică, va fi cercetat disciplinar. Reprezentanții societății de transport au precizat că se vor lua măsuri, iar cazul nu va trece neobservat.

La mijlocul lunii august, o femeie din Sibiu a povestit, pentru Ora de Sibiu, cum ei, soțului și fiului lor în vârstă de 1 an le-a fost interzis accesul într-un autobuz Tursib. Era trecut de ora 22:00 când cei trei se aflau în stația de pe Șoseaua Alba Iulia, așteptând să meargă acasă. Când autobuzul care circula pe traseul 8 a oprit în stație, șoferul le-a făcut semn cu mâna că nu pot urca. „Mă aflam cu soțul și cu fiul nostru de 1 an, care se afla într-o mașinuță electrică pentru copii. Un asemenea gest mi se pare inuman și ilegal, atât timp cât pe autobuz nu se află niciun semn care să interzisă îmbarcarea cu un mijloc de transport pentru copii. Din contră, toate mijloacele de transport pentru copii sunt permise. Eu am înlocuit căruciorul cu mașinuța electrică”, a povestit atunci sibianca.

Femeia a mai spus că a găsit înțelegere din partea următorului șofer care a oprit în stație. Acesta le-a permis să urce în autobuz cu tot cu mașinuța electrică și astfel au putut ajunge acasă. La capătul liniei, ei s-au întâlnit cu șoferul care nu le-a permis accesul în autobuz și l-au confruntat. „I-am spus că ar trebui să îi fie rușine că nu a lăsat un copil de un an să urce, la care mi-a răspuns: <<ce să caute cu mașinuța în autobuz că doar nu e handicapat?>>. Prin absurd, ferească Dumnezeu, dacă copilul ar fi avut probleme locomotorii? Știa el dacă copilul e sănătos sau nu? Poate vine o altă mămică cu un copil care chiar are o problemă locomotorie și i se refuză îmbarcarea în autobuz pentru simplul fapt că nu se află în cărucior cu rotile și încearcă să îi facă viața mai fericită copilului transportându-l în alt mijloc de transport. Mi se pare strigător la cer”, au fost cuvintele femeii.

Șoferul, cercetat de Tursib

Ora de Sibiu a cerut un punct de vedere și din partea reprezentanților societății de transport Tursib. Aceștia au precizat că șoferul în cauză va fi cercetat disciplinar.

„În urma analizei reclamației transmise de dumneavoastră, au fost descărcate imaginile de pe camerele de supraveghere ale autobuzului în cauză. S-a constatat faptul că cele reclamate se adeveresc și anume faptul că unui cuplu cu un copil mic i-a fost refuzat accesul într-un autobuz Tursib pe motiv că minorul era transportat într-o mașinuță electrică. Șoferul autobuzului a recurs la acest gest considerând că acea mașinuță electrică, un mini jeep, era prea mare și ar fi putut pune în pericol restul pasagerilor din autobuz, aceasta fiind foarte greu de securizat în autobuz datorită formei și gabaritului. Șoferul nu a gestionat corect situația cu atât mai mult limbajul utilizat. Ca atare, conducătorul auto în cauză va fi cercetat disciplinar, urmând să se ia măsurile disciplinare care se impun”, a precizat Raluca Racz, purtătorul de cuvânt al Tursib.

Pe această cale, reprezentanții Tursib spun că șoferii sunt instruiți în cadrul ședințelor interne pentru ca, pe viitor, astfel de situații să nu mai aibă loc. „Ne cerem scuze pe această cale călătorilor afectați de această situație și îi asigurăm despre faptul că în cadrul ședințelor de instruire a conducătorilor auto, sunt prezentate și sesiuni de instruiri în scopul sensibilizării conducătorilor auto în a oferi sprijin la accesul în autobuz a persoanelor aflate în situații speciale, atipice”, a mai spus Racz.

Contactat telefonic de reporterul Ora de Sibiu, șoferul angajat al Tursib nu a dorit să comenteze situația în care a fost implicat.