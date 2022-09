George Buhnici a primit o amendă de 20.000 de lei pentru declarațiile de la festivalul Neversea. Acesta recunoaște că a auzit de amendă dintr-un comunicat de presă.

CITEȘTE ȘI – Buhnici, amendă de 20.000 de lei pentru declarațiile de la festivalul Neversea

Decizia CNCD a venit după declarațiile lui Buhnici referitoare la femeile cu vergeturi care vin la plajă.

Ce spune George Buhnici

„Am aflat dintr-un comunicat de presă că am fost amendat cu 20.000 de lei de către Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. (…) Regret în continuare că am amestecat unele cuvinte care nu au legătură. Regret și limbajul folosit în acel interviu din creierii nopții. Dar intenția nu a fost niciodată să jignesc.”

Buhnici s-a referit la perioada în care a început să ia în greutate, declarând că a suferit chiar de depresie.

„Nu am ascuns că în primul an de pandemie am trecut și eu printr-o creștere în greutate. Se vede pe YouTube, unde am tot publicat clipuri și atunci. Am trecut și printr-o depresie și o serie de probleme medicale asociate.

Că poate nu sunt eu cel mai în măsură să predic despre avantajele unui stil de viață sănătos, e foarte posibil. Însă e o certitudine că dieta și sportul sunt primele soluții în lupta cu obezitatea, care e tot mai vizibilă în societatea noastră și că prea puțină lume apelează la ele.”

„Pentru oricine mă cunoaște de mai mult de două luni, valorile mele sunt clare, iar fondul acelui interviu a fost limpede. Ce mi se pare, însă, disproporționat e că în aceste două luni am ajuns obiectul unei vânători de vrăjitoare.

Am cerut ca interviul să fie șters de televiziunea în cauză de pe canalul de Youtube. Aceasta a ales să dea curs cererii mele, ca apoi, câteva ore mai târziu, să-l publice din nou. E public și acum și cui folosește asta? Între timp, sute de articole au apărut în presă, dar nicio solicitare de punct de vedere din partea mea de la autorii lor.”