Aproape trei milioane de elevi şi preşcolari încep luni cursurile noului an şcolar 2022-2023 în peste 17.800 de unităţi de învăţământ. Părinții vor avea voie să participe la festivitățile de deschidere.

Părinţii au acces în unităţile de învăţământ la festivităţile de începere a cursurilor noului an şcolar, a precizat, vineri, ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, notează AGERPRES.

Anul şcolar 2022 – 2023 are o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Prin excepţie, pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 2 iunie 2023. Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se încheie la data de 9 iunie 2023.

Cum e structurat anul școlar 2022-2023

cursuri – de luni, 5 septembrie 2022, până vineri, 21 octombrie 2022; vacanţă – de sâmbătă, 22 octombrie 2022, până duminică, 30 octombrie 2022;

În ziua de 5 octombrie – Ziua internaţională a educaţiei – şi în zilele nelucrătoare/de sărbătoare legală prevăzute de lege şi de contractul colectiv de muncă nu se organizează cursuri.

Programul naţional „Şcoala altfel” şi Programul „Săptămâna verde” se desfăşoară în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unităţii de învăţământ. Derularea celor două programe nu se planifică în acelaşi interval de cursuri. Prin excepţie, la clasele din învăţământul liceal – filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde” se organizează activităţi de instruire practică.

În situaţia suspendării cursurilor, conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, măsurile privind parcurgerea integrală a programei şcolare prin modalităţi alternative stabilite de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ nu se dispun în perioada vacanţelor şcolare.

Totodată, în situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, cu avizul Ministerului Educaţiei, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin. Solicitarea de modificare a structurii anului şcolar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinţilor.

Cîmpeanu: „Manualele școlare sunt în școli în proporție de 98%”

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, afirma la începutul săptămânii că 96% dintre posturile didactice sunt deja ocupate. Potrivit acestuia, 80% dintre posturile de directori şi directori adjuncţi au fost ocupate prin concurs, în prezent fiind în derulare o nouă rundă pentru ocuparea posturilor rămase.

De asemenea, 374 de unităţi de învăţământ sunt relocate, cele mai multe în Bucureşti – 36, Vaslui – 40, Constanţa şi Prahova – 18, unde sunt efectuate lucrări majore de reabilitare a clădirilor şi de extindere iar contractele încheiate au date de finalizare ce depăşesc 5 septembrie.

Totodată, Cîmpeanu a preciza că manualele şcolare sunt în şcoli în proporţie de 98%.

Marţi, într-o videoconferinţă cu prefecţii, ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, declara că 3.783 de clădiri şcolare funcţionează fără autorizaţii de securitate la incendiu, însă 862 dintre acestea sunt în curs de conformare. Bode susţinea că din cele 17.872 de unităţi de învăţământ preuniversitar evaluate la nivel naţional, 57% nu sunt asigurate cu pază, iar 43% de unităţi de învăţământ beneficiază de o formă de pază asigurată cu resursă proprie, cu societăţi specializate de pază sau în format mixt. La deschiderea noului an şcolar se vor afla în teren 8.800 de poliţişti, jandarmi şi pompieri, a anunţat Bode.

Sursa AGERPRES