Un cunoscut vlogger român a vizitat, la finalul verii, Sibiul și și-a uimit urmăritorii. Cătălin sau BackPackYourLife, așa cum este cunoscut pe YouTube, le-a spus celor care i-au văzut clipul o scurtă istorie despre orașul de pe Cibin. Acesta a fost impresionat de frumusețea orașului, însă a menționat că drumul din București până aici a fost groaznic. „Am înnebunit pe Valea Oltului”, a spus acesta.

Vloggerul a plecat din București la ora 12:00. Deși GPS-ul indica că are cinci ore de condus până la Sibiu, a ajuns cu jumătate de oră mai repede. „Pe waze zice că o să ajung în 5 ore. Să sperăm că nu o să fie așa. Este ora 11:52. (…) Am intrat pe Valea Oltului și se complică lucrurile. Sunt un miliard de TIR-uri, de aia faci 5 ore. Prima parte până la Pitești am mers blană. Dacă nu se lucra pe ultima parte, ajungeam cu aproximativ o oră înainte. Am ajuns la 16:30. Cred că era o decizie mai înțeleapta să vin cu trenul”, spune vloggerul.

După ce s-a cazat în inima orașului, vloggerul a luat străduțele înguste la pas, povestindu-le totodată urmăritorilor lui istoria Sibiului. „Sibiul se află în Transilvania, o regiune din centrul României, în care, de-a lungul a foarte multe secole, au locuit aici, câteodată în pace, câteodată nu, români, maghiari și germanii, saxoni, care mai sunt denumiți și sași. Sașii, invitați de regii maghiari să se stabilească în Transilvania în secolele 12 și 13, pentru a proteja granița de sud a regatului de atunci, au ridicat 7 cetăți și 300 de biserici fortificate împrăștiate în satele transilvănene. Sibiul sau Hermannstadt, cum se numea atunci, a fost una dintre cetățile ce au dat numele în germană Transilvaniei. Ziduri puternice și turnuri monumentale au fost construite pentru a proteja fața orașului de invadatorii străini iar unele pot fi văzute și astăzi.

În epoca modernă și medievală, Sibiul a înflorit din punct de vedere comercial, datorită meșterilor foarte talentați. Prima breaslă a fost atestată în 1367. Nu avea rolul de a produce produse, ci și de a proteja orașul. Fiecare breaslă își desfășura activitatea într-un turn din cetate, iar el purta numele breslei respective. Acum ne aflăm la Turnul Dulgherilor. În timpul atacurilor cotropitorilor, turnurile aveau rol de apărare.

La sfârșitul secolului 17, când habsburgii i-au învins pe otomani și au creat Imperiul Austro-Ungar, Transilvania a devenit principat al imperiului. Capitala a fost la Sibiu și, începând cu 1688, comandantul militar al Transilvaniei și-a avut sediul aici până în 1918. Din 1692 până în 1791 și din 1850 până în 1867, Sibiul a fost și centrul guvernatorului Transilvaniei. Una dintre cele mai ilustre personalități este baronul Samuel von Brukenthal, care a lăsat orașului o moștenire valoroasă”, a povestit vloggerul BackPackYourLife.

Tânărul a vizitat și Muzeul de Istorie a Farmaciei. „Prima farmacie din România a fost aici în Sibiu în anul 1494”, a spus acesta.

Vloggerul i-a îndemnat pe următorii de pe YouTube să meargă să viziteze locurile în care se află dimineața, fiindcă atunci nu există agitație. La plecare, el a lăudat Sibiul. „Veniți, fraților, la explorat de dimineață! Sibiul, cel puțin partea centrală, alături de Brașov și Sighișoara, arată bombă! A fost frumos aici, la Sibiu!”, a încheiat acesta.