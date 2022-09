Învățământul profesional dual se bucură de un real succes la Sibiu, cu peste 135 de elevi în Clasele Continental. La patru ani de la implementarea proiectului pilot în cadrul Liceului Tehnologic „Independența”, tot mai multe instituții școlare s-au arătat interesate de această formă de învățământ profesional în sistem dual. După rezultatele foarte bune înregistrate la Liceul Tehnologic „Independența”, Continental Sibiu a extins parteneriatul de promovare și susținere a învățământului în sistem dual și la Colegiul Tehnic Energetic, cu prima clasă Continental în sistem dual, specializarea „Electronist Aparate și Echipamente”, susținând în prezent cel mai mare număr de elevi din județ, în sistem de învățământ profesional dual.

Peste 135 elevi au început astăzi cursurile în 5 clase Continental, de învățământ profesional în sistem dual, la Liceul Tehnologic „Independența” și Colegiul Tehnic Energetic din Sibiu. 84 dintre aceștia încep astăzi clasa a IX-a și se vor califica în domeniile „Electronist Aparate și Echipamente” sau „Electromecanic Utilaje și Instalații Industriale”, în cadrul a 3 noi clase Continental.

Timp de trei ani, noii elevi înscriși în clasele Continental, vor pune bazele electronicii și electromecanicii și vor aplica noțiunile studiate în sectorul producției componentelor electronice pentru industria auto.

De asemenea, ei vor beneficia și de un pachet de beneficii: o bursă lunară de 500 de lei (200 de lei din partea statului și 300 de lei din partea companiei), o bursă de merit care se acordă în funcție de rezultatele școlare și implicarea în activitățile practice, transport și cazare gratuite, masă gratuită în cantina Continental în perioadele de practică în companie și șansa de angajare în cadrul companiei imediat după absolvire.

“La Sibiu, Continental demonstrează că învățământul profesional dual poate fi de succes. Fiind cel mai mare angajator din regiune, ne-am asumat această responsabilitate de a crește și de a califica forța de muncă locală. Interesul elevilor și părinților acestora arată încrederea pe care o au în Continental și deschiderea către învățământul profesional dual, învățământ care trebuie să reprezinte și în Romania, așa cum o reprezintă deja în alte țări europene, una din cele mai importante surse de dezvoltare și calificare a forței de muncă, dar care nu poate exista fără implicarea pe termen lung a angajatorilor. Continental va continua la Sibiu investițiile în acest tip de învățământ și din acest an a extins parteneriatul și la Colegiul Tehnic Energetic”, a declarat Lăcrămioara Dărăban, directorul de resurse umane al Continental Sibiu.

Practica în cadrul locației Continental din Sibiu se desfășoară în Technical Training Center, format din 3 laboratoare dedicate calificării în sistem dual, special concepute pentru pregătirea viitoarei forțe de muncă (operatori și tehnicieni). Elevii claselor Continental își vor desfășura orele de practică (de la 5 săptămâni în clasa a IX-a și până la 18 săptămâni în clasele a X-a și a XI-a), atât în laboratoarele dedicate sistemului dual de învățare, cât și în zona de producție.

Parteneriatul Continental Sibiu – Liceul Tehnologic „Independența” și Colegiul Tehnic Energetic asigură calificarea forței de muncă și dezvoltarea unui sistem care aduce multe beneficii pe termen lung. Până în prezent, 76 de absolvenți ai claselor Continental au fost angajați în cadrul companiei pe poziții de tehnicieni sau operatori.

„Încă din anul 2018, Continental Sibiu s-a implicat activ în dezvoltarea învățământului profesional dual și am văzut de la an la an cum interesul pentru aceste clase crește. Anul acesta școlar vom avea în total peste 100 de elevi în clasele Continental, dintre care le urăm bun-venit celor 56 de elevi din cele două clase noi Continental de-a IX-a. Cu siguranță acești tineri vor avea multe de învățat și câștigat din această experiență”, spune Mirela Hanea, director al Liceului Tehnologic „Independența”.