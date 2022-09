Noul an școlar începe cu o serie de modificări importante, printre care eliminarea tezelor, împărțirea cursurilor pe module intercalate cu vacanțe și renunțarea la media anilor de studiu din clasele V-VIII la admiterea în licee. Elevii vor trebui să se adapteze ”din mers” la aceste schimbări, pe care părinții le consideră „bulversante”.

La festivitatea de deschidere a noului an școlar de la Colegiul „Național” Gheorghe Lazăr am stat de vorbă cu mai mulți părinți care au fost dispuși să vorbească despre schimbările la care copiii lor vor trebui să se adapteze treptat. O parte dintre ei nu știau despre modificările propuse de Ministerul Educației, sau știau „în mare”, dar alții știau cu exactitate despre ce schimbări este vorba.

La întrebarea ”Ce știți despre schimbările aduse sistemului de învățământ pentru acest an școlar?”, răspunsurile comune au fost: „Le luăm din mers”, „În mare parte știu despre ele”, „Sperăm să fie bine”, „Am auzit despre ele” „Așteptăm să vedem”. Cei mai mulți dintre tații cu care am vorbit nu păreau deloc familiarizați cu subiectul, însă am dat și peste tătici bine informați.

Unul dintre aceștia, Răzvan Enache, și-a exprimat dezacordul față de schimbări. „Mi-aș fi dorit să nu existe nici o schimbare. Mi se pare că lucrurile mergeau bine așa cum erau. Nu am avut prea mult timp să îmi dau seama de implicațiile lor, sper să fie mai bine decât cred eu că va fi. Nici eliminarea tezelor nu mi se pare bună, cred că era un instrument de control important pentru copii, cred că îi stimula, nu cred că ar trebui să ne fie frică de teste în general și de teze în special. Structura anului școlar era bună așa cum era, mi-aș fi dorit să fi rămas la fel – acum mi se pare că activitatea elevilor este fragmentată prea tare. Este posibil să îi bulverseze pe copii – dacă m-au bulversat și pe mine și pe alți părinți, probabil că îi va zăpăci și pe ei”, spune Enache.

Mamele sunt puțin sceptice în privința schimbărilor

Un alt tată bine informat cu care am vorbit, Cosmin Giamănu, este însă de altă părere și susține schimbările, considerând că era momentul pentru astfel de măsuri. „Eu cred că este un pas înainte, pentru că de atâția ani trebuia să se schimbe ceva. Rămâne de văzut cum se implementează și asta este o altă discuție. Sunt optimist și cred că va fi bine. Important este să meargă actul educativ, să fie de calitate, să meargă la școală să învețe, nu avem alte pretenții”, spune Giamănu.

Toate mamele cu care am vorbit privesc cu oarecare scepticism schimbările propuse, dar sunt sigure că și de data aceasta copiii se vor adapta, la fel cum au făcut în perioada pandemiei. „Deocamdată nu pot să emit nici o opinie. Vom vedea pe parcurs. Copiii aceștia oricum s-au adaptat la măsurile luate în timpul pandemiei, acum se adaptează la alte schimbări. Nu știu ce vor mai înțelege din sistemul acesta, dar credem că sunt și plusuri și minusuri”, spune Raluca Ispas, care are un băiat în clasa a IX-a la Colegiul „Lazăr” și o fetiță elevă la „Arte”.

Mulți părinți au fost reținuți în exprimarea opiniilor și au spus că așteaptă sfârșitul anului școlar pentru a putea observa dacă schimbările au fost benefice sau nu. În același timp, toți cei cu care am vorbit ne-au spus că au încredere în propriii copii și consideră că aceștia se vor descurca foarte bine la învățătură și anul acesta, în ciuda schimbărilor.