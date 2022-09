Piața hotelieră este în creștere și se simte asta și la Sibiu. Orașul va avea un nou hotel pe Victoriei. Novotel anunță că va fi gata până la sfârștiul anului.

Piața hotelieră locală estimează lansarea a încă 20 de proiecte hoteliere importante până la finalul lui 2023, conform raportului Crosspoint Real Estate “Romanian Hotel Market”.

Anul 2021 a adus creșteri în piața de profil, când turismul intern a cunoscut o îmbunătățire vizibilă pe tot parcursul anului și, în mod special, în timpul verii. “Ratele de ocupare ale unităților de cazare de pe litoral au consemnat rate de ocupare de 100% în weekendurile de vară. Acest lucru a avut, totuși, un impact minor asupra gradului de ocupare anual, Institutul Național de Statistică raportând o rată de ocupare anuală de 26,5% pentru toate tipurile de cazare în 2021, cu doar 3,6% mai mare decât în 2020 și cu 7,7% mai mică decât anul pre-pandemic 2019. În plus, World Travel and Tourism Council a precizat o scădere de 3,7 mld. de euro a cheltuielilor turistice în 2021, comparativ cu 2019, cheltuielile turiștilor romani scăzând cu 1 mld. de euro. Potrivit aceleiași surse, contribuția sectorului turismului la PIB a avut o scădere cu 2,2% în 2021 față de 2019, până la 3,8%”, explică Ilinca Timofte, Head of Research, Crosspoint Real Estate pentru Mediafax.

2022 se conturează a fi similar cu anul precedent, cu o rată medie de ocupare de 23,7% în primele 6 luni ale anului. “Două tendințe importante și oarecum divergente au apărut pe piața hotelieră în acest an. În primul rând, conflictul Rusia-Ucraina a provocat un aflux de refugiați în țările vecine, ceea ce a dus la o creștere rapidă a ratei de ocupare a hotelurilor în întreaga ECE, în special în Polonia și România. Această creștere a fost, însă, contrabalansată de scăderea turismului intern, o consecință a ridicării restricțiilor internaționale de călătorie. Astfel, gradul de ocupare, deși mai mare decât cel înregistrat în 2020-2021, a rămas sub nivelurile pre-pandemie.”, mai spune Timofte.

Datele de piață disponibile în prezent arată că aproximativ 20 de proiecte mari de hoteluri urmează să fie livrate, la nivel național, până la sfârșitul anului 2023. “În București, după o renovare în curs de desfășurare, Athenee Palace Hilton va adăuga încă o pagină în lunga sa istorie până la sfârșitul anului. Aceeași dorință a proprietarilor de hoteluri de a restabili farmecul unic al centrului vechi din București a dus la renovarea Grand Hotel du Boulevard, inaugurarea acestuia fiind programată pentru anul viitor. Același proprietar, Niro Investment Group, urmează sa deschidă primul hotel sub brandul Swissôtel, situat în zona Expoziției, tot în 2023”, spune Ilinca Timofte.

Lista continuă cu Novotel Living, un aparthotel programat să își deschidă porțile în 2023. ibis Styles Bucharest Airport, din Otopeni, este cea mai nouă adiție la stocul hotelier al Bucurestiului în 2022. La nivel național, viitorul apropiat va nota extinderi ale unor branduri existente, precum Mercure în Sibiu, Brașov și Porțile de Fier, Radisson în Cluj-Napoca sau Ramada în Slatina.

În ceea ce privește investitiile hoteliere, investitorii s-au concentrat pe proiectele mici care au nevoie de renovări.

Raportul mai aratî că majorarea inflației și întreruperile lanțurilor de aprovizionare și războiul în curs din Ucraina vor duce la costuri operaționale mai mari, iar lipsa forței de muncă va pune și mai multă presiune asupra proprietarilor de hoteluri. Potrivit INS, în industria ospitalității erau 223.600 de angajați în ianuarie 2020. Se estimează că acest număr a scăzut până la 163.000 in ianuarie 2022

Având în vedere că cererea pentru agrement crește mai rapid decât cererea pentru călătorii de afaceri, hotelurile situate în principalele centre de afaceri vor traversa perioade mai lungi de recuperare.

Constrânși de ritmul creșterii costurilor operationale, care depășește revenirea lentă a pieței, unii proprietari de hoteluri vor alege reconversia activelor hoteliere pe care le dețin.

Relaxarea restricțiilor legate de pandemie a dus la o reapariție a cererii pentru evenimente sociale. În plus, concertele și festivalurile au dat un impuls atât de necesar pieței de ospitalitate: este estimat că peste 1 milion de oameni au participat până la sfârșitul lunii august 2022 la cele mai mari cinci festivaluri din România

Pandemia a oferit o oportunitate unor proprietari de hoteluri de a-și renova și moderniza proprietățile, fără presiunea de a renunța la veniturile garantate de o perioadă fără restricții.