Charlie Ottley, regizorul britanic care a făcut România celebră în toată lumea prin documentarele sale – ”Wild Carpathia”, ”Wild Danube” şi ”Flavors of Romania” – a revenit de curând la noi în țară pentru o nouă serie de filmări. Când a ajuns la Horezu, motocicleta sa ”Harley Davidson” s-a defectat. Cel care i-a sărit în ajutor a fost artistul tatuator sibian Ovidiu Popârţan, care a făcut câteva sute bune de kilometri ca să-l ”depaneze” pe regizor.

Cei doi bikeri s-au cunoscut acum câțiva ani, când Ottley era pe drum cu motocicleta prin zona Sibiului şi Popârțan l-a ajutat cu un reglaj la ambreiaj. ”Ne-am împrietenit”, spune artistul sibian, ”pentru că şi el e pasionat de motociclete ca mine, ”iar apoi a venit în vizită la mine. Eu am o colecție de motociclete vechi. Charlie a rămas impresionat când le-a văzut şi am păstrat legătura online, până când a venit la o filmare pe Transalpina și m-a invitat să schimbăm impresii legate de zonă și de traseu”, povestește Popârțan.

Ottley se află acum în România pentru a filma al doilea sezon al documentarului ”Flavors of România”, în care prezintă cultura, bucătăria, frumusețea naturală și nevoia de conservare a ţării. Întâmplarea a făcut ca o defecţiune la motocicleta britanicului să-i aducă din nou pe cei doi împreună, într-o împrejurare asemănătoare celei în care s-au cunoscut. “M-a sunat de la Horezu şi m-a rugat să-l ajut deoarece avea nişte probleme la becurile de semnalizare şi la stop. Am dat o fugă și am reuşit să rezolvăm problema”, spune Ovidiu Popârțan.

Necazurile regizorului britanic nu s-au terminat însă aici. Motocicleta i s-a stricat din nou în timp ce mergea spre Herculane, și n-a mai vrut să pornească. Problema a fost mult mai serioasă, aşa că Ottley a trebuit să o trimită la reprezentanţa oficială ”Harley” din Bucureşti. ”Am vrut să-i împrumut motocicleta mea ca să poată să termine filmările, dar au reușit cei de la București să o repare”, spune sibianul.