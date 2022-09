USR SIBIU alături de asociația non-profit ECO Weekend dă startul competiției “DESCOPERĂ SIBIUL LA PAS, PEDALÂND SAU CU AUTOBUZUL, (Discover Sibiu, on foot, by pedal or by bus). Acțiunea se alătură evenimentelor dedicate Săptămânii Europene a Mobilității Sibiu 2022.

Cu toții ne dorim un Sibiu mai prietenos cu oamenii, în care spațiul public să fie redat pas cu pas locului de întâlnire și socializare, în defavoarea autoturismelor. Un oraș bazat pe mobilitate urbană activă, sănătoasă atât pentru cetățeni cât și pentru urbe.

„Invităm sibienii ca pentru o săptămână, din 16 până în 22 septembrie, să lase autoturismul personal în parcare și să redescoperim împreună orașul Sibiu deplasându-ne pe jos, cu autobuzul sau bicicleta. Pentru acest lucru vom oferi și premii. Tot ce trebuie să faceți este să instalați aplicația de orientare pe telefonul inteligent și să vă conectați pe baza datelor de acces primite la înscriere. Apoi alegeți un traseu din cele trei categorii specifice modalității de deplasare și începeți cursa. Telefonul conectat la internet și cu locația activată va colecta automat puncte la trecerea prin locațiile de control prestabilite pe traseu. Urmăriți harta și finalizați traseul în maxim 24 de ore, apoi transferați rezultatele obținute în clasamentul general, în ordinea totalului punctelor colectate. Mai multe trasee realizate, mai multe puncte colectate de participanti.” a precizat Raul Apostoiu, consilier local USR.

Premiile “surpriză” vor fi înmânate în cadrul unui eveniment-dezbatere în urma căruia se dorește obținerea unei concluzii privind utilizarea mijoacelor de deplasare alternative.

Acțiunea este validată și înscrisă pe platforma dedicată campaniei coordonată de Comisia Europeană : https://mobilityweek.eu/mobilityactions/?country=RO&action_uid=kLHdq5P5

Informațiile privind înscrierarea, regulamentul și instrucțiunile de participare le găsiți pe pagina evenimentului la https://www.facebook.com/events/1408621813292495

Partener al acțiunii: Urban Bike Revolution Sibiu