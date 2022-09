Un sibian în vârstă de 54 de ani are mai multe probleme de sănătate – diabet, ulcer varicos și reumatism – din cauza cărora i s-au umflat peste măsură picioarele. Din acest motiv, nu poate să-și cumpere încălțăminte din magazine, pentru că nu găsește nimic care să i se potrivească.

Ioan Lepșa a „îndulcit” viața sibienilor multă vreme, cât a lucrat la fabrica „Victoria”, de pe strada Nicolae Teclu, unde pregătea creme pentru pișcoturi și pentru prăjiturile „Margareta”. După ce s-a închis fabrica, Ioan a lucrat timp de 15 ani în construcții, până când a trebuit să se pensioneze pe caz de boală. Afecțiunile de care suferă s-au agravat și îl obligă să meargă destul de des la spital. Din acest motiv, încălțămintea a devenit pentru el o problemă serioasă.

A încercat de mai multe ori să-și facă încălțăminte la comandă. A căutat cizmari în oraș, a vorbit cu mai mulți, însă fără succes. Unii l-au refuzat spunându-i că ”intră prea mult material”, alții i-au spus că nu se mai ocupă de încălțăminte la comandă, ci fac doar mici reparații ocazionale. Și-a pus speranța în meșterul Vasile Opincariu, despre care a aflat dintr-un articol publicat în „Ora De Sibiu”, dar acesta – la fel ca mulți alți meșteșugari din oraș – nu mai profesează.

Apropierea iernii îl îngrijorează

„Iarna este cel mai greu. Anul trecut am ieșit în papuci prin zăpadă, pentru că nu am avut încălțăminte. Sper că anul acesta să nu fie la fel și să găsesc pe cineva care mă poate ajuta. Deja a început să se lase frigul. Și aseară am fost la spital, dar era destul de cald și am putut să merg în papuci”, povestește sibianul.

Ioan caută în continuare un cizmar care să-i facă o pereche de ghete, pentru că se apropie iarna, și spune că este dispus să plătească pentru încălțăminte oricât ar costa, doar să găsească meșterul care să i-o facă. „Nu cerșesc. Plătesc, numai să găsesc cizmar,” spune sibianul, care a apelat la ajutorul redacției noastre în speranța că va găsi pe cineva care să-i confecționeze încălțămintea de care are atâta nevoie.