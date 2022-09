Rușii au fugit din Izium, un oraș important din regiunea Harkov. Informația vine de la un cunoscut vlogger rus, care mersese în regiune pentru a face propagandă pentru invazie. „Izium, regiunea Harkov, Ucraina. Orașul s-a predat”, a scris el pe Telegram.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat vineri că forţele Kievului au recucerit 30 de localităţi de la trupele ruse în nord-estul ţării, unde Moscova a trimis întăriri pentru a face faţă acestei contraofensive. Potrivit estimărilor făcute de Institute for the Study of War, cuceririle teritoriale ale ucrainenilor în regiunea Harkov au ajuns la 2.500 de kilometri pătrați, scrie Digi24.

Oficialii ucraineni au distribuit sâmbătă fotografii care arată trupele ridicând steagul țării și deasupra principalului oraș feroviar Kupiansk, care a aprovizionat forțele rusești din nord-estul Ucrainei. Un jurnalist Reuters spune că a văzut cutii de muniție abandonate de soldații ruși care au fugit.

Un jurnalist Reuters aflat în interiorul unei zone vaste recucerite în ultimele zile de forțele ucrainene care avansează transmite că a văzut polițiști ucraineni care patrulau prin orașe și cutii de muniție care zăceau în grămezi pe poziții abandonate de soldații ruși care au fugit, scrie Mediafax.

Ucrainenii au ajuns acum în orașul Kupiansk, unde converg liniile de cale ferată care leagă Rusia de estul Ucrainei. Avansul ucrainenilor a pătruns până la principala rută logistică a Moscovei, ceea ce ar putea prinde în capcană mii de soldați ruși, scrie Reuters.

Natalia Popova, consilier al șefului consiliului regional din Harkov, a distribuit pe Facebook fotografii cu trupe care susțin un steag ucrainean în fața primăriei din Kupiansk. Un steag rusesc se afla la picioarele lor. „Kupiansk este Ucraina. Glorie forțelor armate ale Ucrainei”, a scris ea.

Serviciul de securitate al Ucrainei a confirmat că Kievul avea forțe în interiorul Kupianskului.

În Hrakove, unul dintre zecile de sate recucerite, Reuters a văzut vehicule arse care purtau simbolul „Z” al invaziei rusești, precum și grămezi de gunoaie și muniție în poziții pe care rușii le-au abandonat în grabă evidentă.

„Bună ziua tuturor, suntem din Rusia”, era scris cu spray pe un zid.

Trei cadavre zăceau într-o curte, în saci mortuari albi.

Șeful regional al poliției, Volodimir Timoșenko, a declarat că poliția ucraineană s-a mutat cu o zi înainte și a verificat identitățile locuitorilor care au trăit sub ocupație rusă din a doua zi a invaziei.

„Primul lucru este să le oferim ajutorul de care au nevoie. Următoarul este de a documenta crimele comise de invadatorii ruși pe teritoriile pe care le-au ocupat temporar”.

Capturarea cel puțin a unei părți din Kupiansk, dacă se confirmă, lasă potențial mii de soldați ruși prinși în capcană pe linia frontului și izolați de aprovizionare, inclusiv în Izium, principala fortăreață și centru logistic al Rusiei în nord-est.

Reuters nu a putut verifica în mod independent situația din Kupiansk sau Izium. Moscova a recunoscut că linia sa de front a cedat în Harkov, dar a declarat că trimite trupe suplimentare pentru a întări zona. Oficialii regionali instalați de Rusia au cerut civililor să evacueze ambele orașe.

Ministerul britanic al Apărării a declarat într-o actualizare a informațiilor: „O forță rusă din jurul Izei este probabil din ce în ce mai izolată. Unitățile ucrainene amenință acum orașul Kupiansk; capturarea acestuia ar fi o lovitură semnificativă pentru Rusia, deoarece se află pe rutele de aprovizionare a liniei de front din Donbas”, a scris pe Twitter Mark Hertling, un general cu patru stele în retragere și fost comandant al forțelor terestre americane în Europa: „Nu faceți nicio greșeală, (Ucraina) execută o manevră strălucită axată pe obiective de teren pentru a-i „împacheta” pe ruși. Dar rușii îi ajută, făcând foarte puțin pentru a contracara”.

Într-o alocuțiune video susținută în cursul nopții de vineri spre sâmbătă, președintele Volodimir Zelenski a declarat că cel puțin 30 de localități au fost eliberate în regiunea Harkov în timpul avansului din ultimele zile.

„Armata noastră, unitățile de informații și serviciile de securitate desfășoară angajamente active în mai multe zone operaționale. Ele o fac cu succes”, a declarat el.

Oficialii ucraineni au difuzat mai multe imagini cu trupe care pătrund în orașe controlate anterior de ruși și sunt îmbrățișate de locuitorii ucraineni care au fost sub ocupație militară rusă timp de șase luni.

Oleksi Arestovych, un consilier al biroului prezidențial ucrainean, într-un videoclip postat pe YouTube, a declarat că rușii din Izium erau aproape izolați.

Avansul Ucrainei în est este de departe cel mai rapid succes al său din ultimele luni, după o lungă perioadă în care războiul s-a transformat într-o luptă necruțătoare de-a lungul unor linii de front dificile..

A venit ca o surpriză la doar o săptămână după ce Kievul a anunțat începerea unui contraatac mult așteptat pentru a recupera teritoriul ocupat de ruși la sute de kilometri distanță, la capătul opus al frontului, în Kherson, în sud.

Au fost făcute publice mai puține informații despre această operațiune, dar Kievul a revendicat și acolo unele succese, tăind rutele de aprovizionare a mii de soldați ruși izolați pe malul vestic al râului Dnipro.

„Vedem acum succese la Kherson, vedem unele succese la Harkov, așa că este foarte, foarte încurajator”, a declarat joi secretarul american al apărării, Lloyd Austin, într-o conferință de presă la Praga.

Zeci de mii de oameni au fost uciși, milioane de oameni au fost alungați din casele lor, iar forțele rusești au distrus orașe întregi de la lansarea a ceea ce Moscova numește o „operațiune militară specială” pentru a „dezarma” Ucraina. Rusia neagă că a vizat în mod intenționat civili.