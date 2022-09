Winael Baldus, caraibeanul din Sibiu, a participat la Vocea României și a reușit să-i impresioneze pe jurați! Acesta a fost aplaudat în picioare de către Smiley, Irina, Tudor Chirilă, Denis (The Montans) și Irina Rimes.

Jurații au dus lupte seculare pentru a-l aduce pe Baldus în echipă, după ce caraibeanul din Sibiu i-a lăsat cu gura căscată, potrivit Fanatik.ro.

Povestea lui Winael Baldus, un tânăr originar din Caraibe care locuiește în Sibiu

Winael Baldus, în vârstă de 24 de ani, este un tânăr originar din Caraibe care locuiește în Sibiu de mai bine de un an. Acesta s-a îndrăgostit de România și de fetele de aici, de o româncă anume în mod special. Artistul a interpretat melodia „Dance Monkey” a lui Toni Watson și a reușit să-i ridice pe jurați în picioare.

La audițiile pe nevăzute, Winael a fost însoțit de partenera lui de viață, cu care locuiește în Sibiu. Jurații au întors scaunele.

Chirilă a afirmat că se dă mare bătaie pentru el, deoarece toți îl doreau în echipă. Așa cum e de așteptat într-o astfel de situație, dacă se întorc mai multe scaune sau chiar toate, persoana care decide în ce echipă va fi este performerul.

„Una dintre cele mai frumoase vacanțe pe care le-am avut, le-am avut în Cuba. Am stat pe Avenida de Los Presidentes, lângă Malecon. Mergând pe Malecon, am văzut odată un saxofonist care cânta pe plajă. M-am întrebat de ce cântă un saxofonist pe plajă, lângă mare și mi-a explicat un prieten de-al meu că ei fac exercițiul ăsta – să cânte lângă mare, pentru că dacă ai reușit să te auzi lângă mare, nu va fi niciun fel de problemă să te auzi într-un club. Cumva, interpretarea ta din seara asta m-a dus cu gândul, și ăsta a fost și momentul pentru care m-am întors repede, la un saxofonist singur, pe malul mării, încercând să cânte ca să acopere marea. Am să-ncerc să te fac să cânți mai tare ca marea”, a povestit Tudor Chirilă.

„Eu cred că ai o voce de câștigător! A fost dumnezeiesc. Îți mulțumesc pentru asta”, i-a spus Irina Rimes vizibil emoționată.

„Măi, ai o voce fantastică, un ton minunat! Vocea ta are toate frecvențele. Am mai văzut eu un băiat pe care îl cheamă Bobby McFerrin care a venit singur cu un microfon la Sala Palatului, cântând doar el, atât, fără niciun instrument, fără nimic. Ești p-acolo. Mi s-a părut fantastic tot ceea ce ai făcut. Ne-ar plăcea foarte mult să fii în echipa noastră”, a spus Smiley.

Sibianul caraibean a ales într-un final echipa The Rose&Smiley.