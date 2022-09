Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a declarat pentru B1 TV că România are pentru prima dată Autostrada Sibiu – Pitești contractată integral. Cele cinci secțiuni au constructori desemnați. Acesta afirmă și faptul că tronsonul de la Sibiu – Pitești ar putea fi gata undeva în 2028.

Întrebat ce a însemnat un an de mandat la șefia CNAIR, oficialul a afirmat: „Exact cum spuneați dumneavoastră, pentru prima dată România are Autostrada Sibiu – Pitești contractată integral, toate cele cinci secțiuni având constructori desemnați. În acest an, că pomeneați de el, pot spune că am reușit să încheiem trei dintre cele cinci secțiuni, trei secțiuni ale autostrăzii au contracte semnate în această perioadă. Vorbim de secțiunile IV, II și III. Eu zic că este o realizare. Din păcate, a venit târziu, dar este bine că s-a întâmplat”.

„Cum spuneți și dumneavoastră, cel puțin pentru secțiunile II și III sunt cele mai mari contracte semnate vreodată de CNAIR, de aproximativ 1 și 1,3 miliarde de euro. În total, în această perioadă de un an de zile, pot spune că au fost semnate 45 de contracte, însumând 16,7 miliarde de lei fără TVA, în aproape 12 luni. Dacă ar fi să mă raportez la perioada anterioară, tot cu un an, pot spune că creșterea e de peste 300%, fiind semnate contracte în valoare de 4 miliarde de lei fără TVA”, a continuat el.

Întrebat cum de a fost posibilă și dacă n-au mai existat birocrația și deja obișnuitele contestații, șeful Cristian Pistol a adăugat: „Eu pot spune că cu aceeași oameni lucrez, oameni cu care mă înțeleg, oameni care au înțeles că România, în momentul de față, este condamnată să facă infrastructură rutieră. Este ultimul tren pe care l-am prins și pe care nu trebuie să îl lăsăm”. „Sunt lucruri care au trenat foarte mult și cred că fiecare dintre colegii mei au înțeles responsabilitatea care le cade pe umeri și s-au mobilizat alături de mine și alături de echipa din minister astfel încât să putem să realizăm aceste obiective foarte importante pentru noi ca stat și pentru noi ca companie”, mai spune șeful CNAIR. Referitor la momentul în care se va putea circula pe Sibiu – Pitești, oficialul a precizat: „Cred că tot tronsonul de la Sibiu la Pitești undeva în 2028 ar trebui să se finalizeze, potrivit contractelor semnate”.