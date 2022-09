Vineri, 09 septembrie 2022, la hotel RAMADA, sala ALFA, a avut loc lansarea Filialei Municipale Sibiu a Partidului Forța Dreptei.

Cu acest prilej, vor fi prezenți în orașul de pe malurile Cibinului, coordonatorul Partidului FORȚA DREPTEI, domnul Ludovic ORBAN, doamna Victoria-Violeta ALEXANDRU, fost ministru al Muncii, deputat în funcție, și domnul Antonel TĂNASE, fost Secretar General al Guvernului României, deputat în funcție, coordonator al organizației BUCUREȘTI, aceștia fiind și membri fondatori ai FORȚA DREPTEI.

Grupul de Initiațivă Locală a FORȚA DREPTEI din cadrul filialei Municipiului Sibiu este format din 10 membri, iar conducerea forului local va fi asigurată de către Ciprian FARAON, în calitate de coordonator al Grupului de Inițiativă Locală, și Doris LUPU, secretar general.

„Am ales acest drum al construcției, al implicării în comunitate, nu pentru că mi-ar fi cerut cineva, ori pentru că aș vrea să dovedesc cuiva, ceva, ci pentru că așa am simțit. Nu este vorba despre ambiții politice, ci despre a continua actiunile mele pentru comunitatea sibiană, de la antreprenoriat, la modul cum ar trebui sa se raporteze instituțiile locale, instituțiile statului față de cetățeni, plătitori de taxe si impozite, la drepturile cetătenilor, la educatia tinerei generatii, la criza fortei de muncă, sunt doar câteva dintre preocuparile mele la Forta Dreptei. Am încredere că noi cei din Forța Dreptei vom crește repede și sănătos! Am încrederea că sibienii vor vedea în noi un partener!”, a declarat Ciprian FARAON, coordonatorul Grupului de Inițiativă Locală a FORȚA DREPTEI.

In cadrul evenimentului au luat cuvantul membrii biroului municipal al Forta Dreptei Sibiu: Ciprian FARAON, Doris LUPU, Ștefan-Florin NARTEA, Bianca TUDOR, Dan KELP, Iulia MĂRGINEANU, Flavius ARCAȘ, Andi ISPAS, Silviu HĂDĂREANU, Dragoș PATRICHE, fiecare exprimandu-și ferm dorința de implicare, de obtinere de rezultate.

Cei 10 membri, prin pregatirea lor profesionala, acoperă cele mai importante domenii de activitate, astfel incat expertiza lor sa poata genera programe care sa reflecte viziunea Forta Dreptei asupra modului cum ar trebui sa arate Sibiul.

”Forța Dreptei este o construcţie pe termen lung, un angajament care presupune un mod corect, cinstit, onest, loial de a face politică. Acest fapt se va putea vedea si la Sibiu. Eu cred că și sibienii ar trebui să fie mai exigenți pe viitor, ar trebui să se informeze mai mult cu privire la viața publică, la calitatea celor care sunt implicați în politică, la pregatirea lor, ar trebui să fie mai atenți în acordarea votului. Ciprian FARAON si echipa Forta Dreptei de la municipiu creează premisele unei soluții viabile pentru sibieni. Diversitatea profesiilor celor din echipa de municipiu, maturitatea lor profesională, calitatea de antreprenori, implicarea în activitați pentru comunitatea sibiană sunt argumente care vor face diferența pentru sibieni!” a declarat Ludovic ORBAN, coordonatorul Grupului de Inițiativă Națională a FORȚA DREPTEI.

La eveniment au fost prezenți și membrii din Grupul de Inițiativă Teritorială de la nivelul județului Sibiu, conducerea interimară a filialei Forța Dreptei, coordonată de către domnul deputat Constantin ȘOVĂIALĂ, dar și membrii FORȚA DREPTEI Sibiu.