Autostrada Braşov – Făgăraş poate intra în etapa proiectare, după ce, în 23 august, Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul cu consultantul de specialitate, iar Executivul Judeţean a emis certificatul de urbanism pentru drumul de mare viteză, inclusiv pentru reţelele de utilităţi din culoarul investiţiei.

Anunţul a fost făcut, duminică, de preşedintele Consiliului Judeţean Braşov, Adrian Veştea, care a mai spus că documentul a fost predat companiei în 2 septembrie, relatează bzb.ro

„Acest obiectiv de investiţii este, deocamdată, în faza de proiectare, incluzând actualizarea studiului de fezabilitate şi definitivarea proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire – PAC. Sperăm ca aceste etape să se deruleze fără probleme, astfel încât achiziţia lucrărilor să se poată face într-un timp cât mai scurt”, a declarat Adrian Veştea.

Sectorul Braşov – Făgăraş, segment al autostrăzii A3 Transilvania, va avea o lungime de 48 de kilometri. Traseul începe cu un nod rutier care face legătura la Codlea cu Autostrada Ploieşti-Braşov şi se încheie în apropiere de Făgăraş, printr-un nod de mare viteză, care face conexiunea cu Autostrada Sibiu-Făgăraş. Segmentul de autostradă Braşov – Făgăraş va trece pe raza administrativă a municipiului Codlea şi comunelor Dumbrăviţa, Şinca, Şercaia şi Mândra.

Primul proiect, realizat în anul 2008

Proiectul iniţial a fost realizat în anul 2008, iar în 24 august 2021, CNAIR a semnat contractul pentru actualizarea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic, în valoare de 18.174.952,71 lei, fără TVA, cu Asocierea Search Corporation SRL – Protelco SA – Like Consulting SRL – Mega Muhedislik Musavirlik AS (Mega Engeneering Consulting INC.). Termenul de finalizare a documentaţiei este de 25 de luni de la data semnării.

Conform estimărilor CNAIR, lucrările la acest sector de autostradă vor dura 36 de luni. Pentru realizarea documentaţiei tehnice a fost obţinută o finanţare europeană prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014 – 2020.