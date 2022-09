Armenia şi Azerbaidjan au anunţat marţi confruntări de amploare la graniţă, soldate cu moartea unor soldaţi azeri, în cea mai recentă izbucnire de violenţă între cele două ţări.

Schimburi frecvente de focuri de armă au fost raportate de-a lungul graniţei comune de la sfârşitul războiului din 2020 dintre Erevan şi Baku din cauza regiunii disputate Nagorno-Karabah, scrie Agerpres.

”Marţi, la ora 00:05 (20:05 GMT), Azerbaidjanul a lansat un bombardament intensiv, cu artilerie şi arme de foc de calibru mare, împotriva poziţiilor militare armene în direcţia oraşelor Goris, Sotk şi Jermuk”, a precizat Ministerul armean al Apărării.

Acesta a mai menţionat într-un comunicat că Azerbaidjanul a folosit, de asemenea, drone.

La rândul său, Ministerul azer al Apărării a acuzat Armenia de ”acte subversive pe scară largă” în apropierea districtelor Dashkasan, Kelbajar şi Lachin de la graniţă, adăugând că poziţiile armatei sale ”au fost atacate, inclusiv cu mortiere de tranşee”.

”Există victime în rândul militarilor (azeri)”, a afirmat el, fără a da cifre.

Săptămâna trecută, Armenia a acuzat Azerbaidjanul de uciderea unuia dintre soldaţii săi într-un schimb de focuri la frontieră.

Cele două ţări vecine au purtat două războaie – în anii 1990 şi în 2020 – în regiunea Nagorno-Karabah, o enclavă azeră populată de armeni.

BREAKING ⛔️- Social media reports of #Azerbaijan shelling southern border with #Armenia, UAV’s also reportedly used, areas targeted in Armenia proper include Kapan, Jermuk, Tegh village, possibly the start of major military operations.

Stay tuned for more reports. pic.twitter.com/qUqQ5Vp0j0

— Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 12, 2022