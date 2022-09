Ziua pompierilor din România a fost marcată, marți, printr-o ceremonie militară la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu.

În cadrul ceremoniei au fost înaintați în grad, înainte de expirarea stagiului minim în grad, 8 subofițeri care s-au remarcat în activitatea desfășurată. De asemenea s-au oferit titluri și mulțumiri pentru pompierii care s-au distins prin acțiunile lor.

Salvatorul anului a fost desemnat plt. Gheorghiu Raul, care este colegul nostru de 4 ani, iar în prezent este comandant de echipaj și conducător de autospeciale, în cadrul Detașamentului de Pompieri Sibiu.

Pompierul anului a fost desemnat plt. adj. Dobrin Marius, care este colegul nostru de aproape 15 ani, iar în prezent este comandant de echipaj și alpinist de intervenție, în cadrul Detașamentului de Pompieri Sibiu.

Ceremonia militară a avut loc în prezența prefectului județului Sibiu, Mircea Dorin Crețu, a viceprimarului municipiului Sibiu, Corina Bokor, a vicepreședintelui Consiliului Județean Sibiu, Marcel Luca, a Comandantului Garnizoanei Sibiu, Gl.bg.prof.univ.dr.ing. Ghiță Bârsan precum și ai comandaților structurilor locale ale Ministerului Afacerilor Interne.

„Ziua de 13 septembrie are o însemnătate aparte pentru noi toți, cei care am jurat credință patriei punând garant propria noastră viață, pentru a îndeplini misiunea zilnică de a ne salva aproapele. Au trecut 174 de ani de la ziua ce avea să schimbe pentru totdeauna istoria pompierilor români. Ne definesc două cuvinte: AUDACIA ET DEVOTTO (CURAJ ȘI DEVOTAMENT)! Avem datoria de a nu ezita în fața pericolului, fie că e foc sau apă, avem datoria de a fi curajoși! Totodată, avem datoria de a rămâne devotați crezului nostru, de a apăra țara, bunurile, și mai presus de toate orice viață care este în pericol!

Dragi pompieri sibieni, acum, la ceas aniversar, vă mărturisesc că sunt mândru să fiu comandantul unor oameni ca voi! Sunt totodată recunoscător pentru fiecare misiune pe care o duceți la bun sfârșit! Vă mulțumesc pentru profesionalismul, sacrificiile și tot efortul pe care îl faceți zi de zi, aici, în cadrul ISU Sibiu. La mulți ani, pompierilor români!”, a transmis în cadrul ceremoniei inspectorul șef, Lt. col. Lucian Trefaș.