Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației scria zilele trecute pe pagina sa de Facebook că “asigurarea gratuității transportului elevilor și bursele sociale sunt de maximă importanță pentru Guvernul României și sunt asigurate, fiecare în parte, de la bugetul de stat”. Dar, în realitate, lucrurile se pare că stau altfel. Elevii navetiști din mediul rural nu beneficiază de transport gratuit. Sau cel puțin o parte din ei. Este și cazul Andreei care locuiește în Slimnic și face naveta la Sibiu pentru a merge la școală.

Eleva mărturisește că plătește lunar 506 de lei pentru a putea merge la școală. Iar această sumă este foarte mare pentru familiile din mediul rural, pentru că majoritatea nu au putere financiară.

“Mă numesc Andreea, am 17 ani și locuiesc în satul Ruși, comuna Slimnic, județul Sibiu, la vreo 26 de km distanță de Sibiu. Nu am posibilitatea de a face liceul în satul meu, deoarece nu există decât școală gimnazială, și plătesc abonamentul pe o lună întreagă cu prețul de 506 lei. Nu mi se pare un preț tocmai ok, mai ales pentru cei care probabil nu au posibilități sau care au mai mulți copii să plătească atât de mult, iar pe lângă această problemă să ni se scoată și bursa, singurul nostru sprijin. Chiar dacă suntem elevi din mediul rural trebuie să avem și noi dreptul la o părere. Nu mi se pare ok tot ceea ce se întâmplă în momentul de față. Măcar un autobuz pentru elevii din mediul rural era bun, un autobuz care să fie gratis pentru elevi! În momentul de față noi, liceenii din mediul rural, nu mai beneficiem de niciun sprijin financiar, și cred că ar trebui să fim și noi mult mai înțeleși!,” spune eleva pentru europeanyouthvillage.eu.

Colac peste pupăză, Ministerul Educației a anunțat că va renunța și la acordarea bursei sociale de 200 de lei care pentru elevii care fac naveta în altă localitate. Motivul prinicpal a fost că nu mai există bani la buget.