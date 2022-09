Sibianul Mario Popovici a câștigat locul 1 la Campionatul Național de Downhill, o competiție de ciclism care a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute în Poiana Brașov. A fost prima cursă de biciclete la nivel național la care Mario a participat, care e pasionat de enduro și motocross.

Mario are 17 ani și este elev la Liceul ”Onisifor Ghibu”. E cunoscut ca un împătimit de enduro, dar pasiunea lui pentru sporturile extreme l-a îndemnat să participe săptămâna trecută, pentru prima dată, la un concurs downhill – de coborâre pe bicicletă. Spre surprinderea multora, inclusiv a lui, această primă participare i-a adus titlul de campion național. „În calificări am avut niște căzături, dar la tura decisivă am încercat să merg cât mai sigur. Nu mă gândeam că voi câștiga, mai ales că pasiunea pentru cursele downhill cu bicicleta a început abia de un an. Premiul pe care l-am câștigat la Brașov este foarte important pentru mine. Consider că am făcut o performanță foarte mare pentru că a fost o cursă extrem de grea, cu un traseu foarte dificil”, spune Mario.

La Campionatul Național de Downhill au participat 200 de concurenți, dintre care 45 la categoria „Juniori”, la care Mario, care a concurat pentru clubul Kronstadt Cycling, s-a clasat pe locul întâi. Competiția a început vinerea trecută cu antrenamentele, sâmbătă a avut loc tura de calificare și tura decisivă care a stabilit câștigătorii.

Familia lui Mario îi susține pasiunea – părinții lui au fost alături de el la Poiana Brașov. Sibianul a obținut în august locul doi la raliul internațional de enduro ”Red Bull Romaniacs” și declară că va continua să participe la competiții de sporturi extreme.

