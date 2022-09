Urșii au făcut prăpăd, zilele trecute, la o stână aflată pe Dealul Gușteriței, la câțiva pași de municipiul Sibiu. Ciobanii spun că au ajuns la capătul puterilor și nu știu ce măsuri să mai ia. Au câini de pază, și-au instalat gard electric și fac focul pentru a speria animalele sălbatice. Cu toate acestea, nicio metodă nu mai funcționează. Oamenii cer ajutorul autorităților. „Trebuie luate măsuri până nu e atacat chiar și un om”, spun aceștia.

Un adevărat masacru a avut loc duminică noapte la o fermă de pe dealul Gușteriței. Din cele 250 de capre pe care familia Vlad le are aici, zece au fost ucise de urși. Bietele animale au ieșit din țarc în timpul atacului și au luat-o la sănătoasa, încercând să scape din ghearele fiarei sălbatice. În ultimele zile, ciobanii au luat toată zona la pas, pentru a aduce toate caprele înapoi la stână, ele rătăcind prin pădure încă din noaptea atacului.

Ciobanul a auzit zgomote în acea noapte – „Am văzut un animal mare”

Vlad Roberto Ilie are 19 ani și este cioban la stâna familiei. De mai bine de douăzeci de ani, tatăl lui crește capre în zonele de la marginea Sibiului și niciodată ursul nu a atacat atât de brutal. În noaptea atacului, Roberto se afla acolo. El spune că a auzit zgomot și a presupus că un animal sălbatic se află în zonă. Bineînțeles, i-a fost teamă că ar putea păți ceva.

„Eu dormeam și noaptea, pe la ora 02:00, atât cred că era ceasul, am auzit caprele că zbiară și au fugit din țarc. Atunci n-am băgat de seamă ce e între ele, nu vedeam exact ce e. Dimineața, pe lumină, am găsit animalele moarte și majoritatea erau fugite de aici. Nu am știut dacă a venit ursoaica prima sau puii, dar era ceva mare. Câinii au început să latre”, povestește tânărul.

A doua zi ciobanii au plecat în căutarea caprelor. Multe dintre ele au fost ucise, altele rănite. Animalele care au supraviețuit s-au speriat și au fugit în pădure. Prin pădure, au putut fi observate și urmele de urs. „Au trecut și azi noapte târziu (n.red.: luni noapte). E o ursoaică mare și are trei pui după ea”, spune ciobanul.

„Să facă ceva, altfel urșii vor ataca iar”

Fratele lui Roberto, Dumitru, spune că în această zonă se plimbă mereu oameni. Fie vin cu bicicletele, fie merg către monument, iar în aceste condiții este nevoie ca autoritățile să intervină urgent. „Sus în deal e monumentul, e crucea, vin turiști mulți. De vreo 3-4 ani, urșii apar cam des, i-am văzut și aproape de cartier de Gușterița, noaptea, pe drum. Suntem îngrijorați, e zonă populată, trec oamenii. Noi avem gard electric, avem câini, ținem caprele închise peste noapte, dar degeaba. Urșii sunt flămânzi și nu îi mai sperie nimic. Autoritățile trebuie să facă ceva, altfel urșii vor ataca iar”, a spus Vlad Jan Dumitru, fratele ciobanului.

Și tatăl celor doi sibieni spune că au ajuns la capătul puterilor și nu mai știu cum să alunge urșii. Au încercat toate metodele pe care le știau și au pus în aplicare recomandările vânătorilor, dar în zadar. „Acum ceva timp a ieșit ursul în Gușterița. Ziua în amiaza mare. Trebuie să îi sperie, dar și să le dea de mâncare, normal că nu au cu ce trăi, de aia vin. Noi nu știm cum să îi ținem la distanță. Zbieri, chemi câinii, faci foc, dar degeaba. Ursul e obișnuit cu oamenii. Mai ales dacă e flămând, mort de foame, vine. Asta e problema, vânătorii trebuie să se ocupe să le dea de mâncare. Ne-au zis să ne punem gard electric, am pus și degeaba”, a spus Vlad Dumitru, tatăl ciobanului.

DSV-ul a venit în zonă

Familia Vlad a alertat autoritățile după acest incident și a depus o plângere și la Primăria Sibiu. Inspectorii din cadrul Direcției Sanitară Veterinară au venit în teren pentru a constata decesul animalelor, iar zilele acestea urmează ca administratorul fondului forestier și reprezentanții administrației locale să stabilească un plan de acțiune pentru a rezolva situația.