Mai mulți localnici din Valea Săpunului au aflat ieri că Primăria Sibiu va amenaja un loc de joacă pentru câini în mijlocul parcului de lângă Aleea Șelimbăr. Ei sunt nemulțumiți că Primăria a luat această decizie fără să-i consulte.

Localnicii spun că ieri – marți, 13 septembrie – a apărut o pancartă pe care scrie că lucrările pentru locul de joacă destinat câinilor au început în 6 septembrie și că se vor încheia în noiembrie. Așa au aflat cei care locuiesc în zonă de schimbarea care va avea loc în mult îndrăgitul lor parc. „Știu că prima dată trebuie să existe o discuție publică și pe urmă să se hotărască, nu așa dintr-o dată. Am aflat de povestea asta ieri la trei și un sfert, când au bătut pancarta, au pus țărușii și au delimitat zona unde urmează să se facă lucrări”, ne-a declarat unul dintre locuitorii din zonă, Gheorghe Muntean.

Am stat de vorbă cu mai mult de zece persoane – inclusiv oameni care locuiesc în cartier și au animale de companie – care și-au exprimat dezacordul față de amenajarea locului de joacă pentru câini în zona lor. Ramona Lucaci e una dintre ei. „Eu am un cățel, dar am și un copil. Nu știu dacă este necesar un loc de joacă pentru căței și, mai ales, nu cred că ar fi nevoie să se îngrădească. Eu oricum nu mi-aș lăsa liber cățelul, că știu că mușcă. Într-adevăr ei au o idee occidentală, dar la noi ai spații verzi unde să mergi să îți plimbi câinele. Aici era spațiul unde stăteau cei în vârstă, nu știu dacă este chiar în regulă să îl modifice”.

La întâlnirea localnicilor din parc a venit și preotul Eugen Constantin, care locuiește în apropiere. Nici el nu este mulțumit de schimbarea pe care Primăria a impus-o locuitorilor fără să le ceară opinia. „Suntem foarte nemulțumiți. Eu am două fete, ce să mai zic? Unde îmi mai las fetița de trei ani să se joace? Lucrurile trebuiau făcute altfel. Nu avem nimic cu oamenii care sunt iubitori de animale, pentru că și noi le iubim, dar nu se poate așa ceva, să ies cu copilul direct în țarcul de câini. Trebuiau să țină cont și de părerea oamenilor. Trăim într-o țară democratică, noi avem obligații, dar avem și niște drepturi”, spune preotul.

Pensionarii consideră că ar fi fost o idee mai bună să amenajeze locul pentru cei care vor să stea la iarbă verde, nicidecum un loc de joacă pentru câini. „Problema este că vor să anuleze băncile pe care mulți vârstnici se odihnesc când vin de la magazine. În loc să ne sprijine ca să avem mai multe bănci, amenajate frumos, ei vor să facă loc de joacă pentru câini”, spune o localnică.

Consilierii locali au votat amenajarea primelor locuri de joacă pentru câini în municipiul Sibiu, în luna februarie. Locurile de joacă pentru câini ar fi fost prevăzute pe Aleea Şelimbăr, strada Maramureşului şi strada Oaşa. Mai multe detalii despre subiect pot fi citite aici: Proiectul locurilor de joacă pentru câini, aprobat de consilierii locali – Vor fi trei deocamdată