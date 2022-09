Andreea Roseti a demisionat joi, 15 septembrie, din funcția de reprezentant al comunității în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP). Roseti spune că decizia ei se datorează lipsei de timp și faptului că are în desfășurare mai multe proiecte pentru care trebuie să lipsească perioade lungi din Sibiu.

„Vreau să fac o informare, nu știu dacă cunoașteți acest aspect, dar una dintre colegele noastre ne-a părăsit, să spunem așa. Și-a dat demisia. Este vorba despre Andreea Roseti. Nu mă întrebați care sunt motivele, că nu le cunosc. Am primit demisia dânsei. Va fi înlocuită în perioada următoare cu altă persoană”, a declarat Gheorghe Sterp Vingărzan, președintele ATOP.

„Sinceră să fiu, am demisionat din lipsă de timp și pentru că am mai multe proiecte profesionale. O să fiu tot mai mult plecată din oraș și mi-am dat demisia pentru că nu vreau să îmi încurc colegii, deoarece până acum tot încercau să găsească o variantă să fiu și eu prezentă. Lucrez pentru o organizație internațională și trebuie să călătoresc foarte mult în străinătate, am și ”Animal Life” și deja este puțin cam mult. Rămân în relații foarte bune cu colegii mei din Autoritate, ei știu că mă pot contacta oricând referitor la probleme legate de animale. O să vin ca invitat în cadrul Comisiei, cum am făcut și înainte să devin membru, și mă gândesc că vom colabora în continuare”, spune Andreea Roseti.