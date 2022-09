Roger Federer, o legendă a tenisului, câștigător a 20 de turnee Grand Slam, a anunțat că se retrage din activitatea competițională la vârsta de 41 de ani.

Federer a confirmat că ultimul turneu din carieră va fi Cupa Laver de la Londra, programată să aibă loc weekendul viitor, relatează observatornews.ro

„Astăzi vreau să împărtășesc câteva știri. După cum știți mulți dintre voi, ultimii trei ani au fost provocări sub formă de accidentări și intervenții chirurgicale. Am muncit din greu pentru a reveni la forma competitivă completă. Dar știu capacitatea și limitele corpului meu, iar mesajul lui pentru mine a fost clar în ultima vreme. Am 41 de ani. Am jucat mai mult de 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc când este timpul să pun capăt carierei mele competiționale”, a transmis Roger Federer.

Roger Federer, născut în Elveția, a deținut locul 1 în clasamentul ATP timp de 310 săptămâni Roger Federer este deținător al recordului pentru cele mai multe victorii în finalele turneelor de Grand Slam, cu 20 astfel de succese, și în finala Turneului Campionilor, unde a câștigat șase trofee. A fost pentru mai mult de cinci ani lider al clasamentului mondial al tenismenilor profesioniști. Federer a fost un jucător versatil, cu un joc complet. Aspectul general al jocului său a fost unul fluid, dinamic, dar fără risipă de energie, venit din talent însă guvernat de strategie și inteligență. Serviciul a fost de foarte bună calitate, nefiind unul deosebit de puternic sau rapid, ci foarte bine plasat și imprevizibil. Numeroși jucători de tenis și analiști consideră că Federer este cel mai mare jucător de tenis din toate timpurile.