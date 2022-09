De cele mai multe ori, rochiile de mireasă au un preț ridicat, iar tinerele care urmează să se căsătorească sunt dispuse să dea până la câteva mii de euro pentru ținuta „de vis” din ziua nunții. Ce se întâmplă însă cu rochiile purtate? Cele mai multe ajung în spatele dulapului, unde sunt depozitate ani întregi, iar altele ajung pe Olx, unde miresele cer pentru ele sume modice, doar-doar ca să le cumpere cineva.

Pe www.olx.ro apar zeci de anunțuri cu rochii de mireasă de vânzare. Unele stau acolo cu anii, deși prețurile sunt foarte mici. Fostele mirese își vând rochiile cu câteva sute de lei, chiar dacă unele au plătit pentru ele sume de o mie-două de euro.

„N-am ce să fac cu ea. Să stau să mă uit la ea 20 de ani în dulap, cum a făcut mama? Nu sunt genul de om care să țină foarte mult timp haine și nu văd de ce aș mai ține-o și pe asta. Sunt unele care le păstrează. Am o prietenă care își ține rochia de mireasă pentru că nu vrea să o dea la nimeni. Niciodată nu m-am gândit să o țin. Este ca oricare altă rochie pe care o porți o singură dată și după aceea nu mai poți face nimic cu ea. Nu o vând nici măcar la jumătate de preț, cred că doar materialul face banii cu care vreau să o vând”, spune Diana, una dintre cele care și-au scos rochia de mireasă la vânzare.

Ioana Mașca este o altă tânără care vrea să își vândă rochia. Amuzată, aceasta spune că are rochia pusă la vânzare de opt ani. „Multe doamne au venit să o probeze, dar pentru că nu este o mărime fixă, am rămas cu ea. Sincer, îmi pare rău că am dat mulți bani pe ea. Mie mi se par bani aruncați aiurea. Acum, să dai mii de euro pentru o zi nu mi se mai pare normal. Eram mult prea tânără să îmi dau seama că puteam să îmi iau și o rochiță la mâna a doua. Dacă mai recuperez 10%, e bine. Am lăsat foarte mult la preț pentru că m-am gândit că oricum o depozitam”, adaugă Ioana.

Rochiile de mireasă second-hand se vând cu prețuri care încep de la 600 de lei și pot ajunge la sume de 2000 lei. Cele mai multe persoane o vând cu 25% sau 30% din prețul total, doar ca să nu mai ocupe degeaba spațiu în casă.