Agenţia Naţională Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA) Sibiu va implementa și în anul școlar 2022-2023, în cadrul școlilor din județul Sibiu, proiecte de prevenire a consumului de tutun, alcool și droguri. Agenția își propune să crească nivelul de informare, educare şi conştientizare a populaţiei preşcolare şi şcolare, în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului.

„Fiecare proiect este gândit să furnizeze abilități practice în vederea creșterii factorilor de protecție și a scăderii celor de risc privind consumul de droguri. Proiectele se adresează tuturor categoriilor de vârstă, începând din mediul preșcolar de unde vrem să informăm și să facilităm dezvoltarea deprinderilor pentru un stil de viață sănătos. Ne adresăm în egală măsură și părinților cu informații și sprijin în gestionarea relației cu copiii, pentru conștientizarea și reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, prin proiectul ”Eu și copilul meu”, a declarat pentru ”Ora de Sibiu” Adina Danciu, Psiholog și Reprezentant al CPECA Sibiu.

Un studiu referitor la consumul de alcool și de droguri în școli, realizat în 2021 de Agenția Națională Antidrog în rândul elevilor de 16 ani, arată că la nivel național drogul ilicit cel mai consumat de adolescenți este canabisul, urmat de noile substanțe psihoactive. Rezultatele studiului spun că 8,7% dintre adolescenții de 16 ani au consumat canabis de-a lungul vieții, 7,2% au consumat în ultimul an, 3,3% dintre ei au consumat și în ultima lună. 1% dintre elevi spun că au debutat în consumul de canabis la vârsta de 13 ani, sau mai devreme. În ceea ce priveşte debutul precoce, proporţia băieţilor care au început să consume droguri la vârsta de 13 ani sau mai devreme este de trei ori mai mare decât cea a fetelo – 1,5% băieţi față de 0,5% fete.

În Sibiu, jumătate din adolescenți spun că au fumat cel puțin o dată

La nivelul județului Sibiu, cele mai recente date privind consumul de tutun, alcool și droguri ilicite în rândul elevilor din învățământul liceal și profesional sunt din 2016. Studiu efectuat în anul respectiv arăta că majoritatea adolescenţilor (92%) au consumat băuturi alcoolice cel puţin o dată în viaţă; mai mult de jumătate (53%) au consumat alcool în exces, ajungând la starea de ebrietate; mai mult de jumătate (57%) au fumat cel puţin o dată în viaţă; 12% dintre elevi au consumat cel puțin o dată în viață droguri ilicite și/sau NSP și/ sau tranchilizante/ sedative fără prescripție medicală și/sau inhalanți și/sau steroizi anabolizanți, iar 2% au consumat cel puţin o dată în viaţă alcool cu medicamente.

Unul dintre proiectele pe care CPECA le va implementa în acest an școlar – „Fred Goes Net” – se adresează elevilor din ciclul gimnazial şi liceal, cu vârsta cuprinsă între 14-21 ani, și propune intervenţii timpurii pentru consumatorii de alcool şi droguri care au fost identificaţi sau depistaţi pentru prima oară, cu scopul de a reduce riscul ca aceștia să devină dependenţi. Prevenirea consumului de alcool este, de asemenea, obiectivul proiectului „Necenzurat”, care se adresează elevilor din clasele a VII-a şi părinţilor acestora, în timp ce „Mesajul Meu Antidrog” are ca obiectiv dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă pentru elevii din învăţământul gimnazial şi liceal.