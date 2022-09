Guvernul României are de gând să folosească altă metodă de calcul pentru a calcula plafonarea prețului la curent. Instituția dorește să folosească media consumului între anii 2019-2021, adică nu doar media pe anul trecut.

Membrii Executivului ar lua în considerare să nu mai ţină cont, la plafonarea preţului energiei electrice, doar de consumul de anul trecut, ci pe media din ultimii trei ani, deci din 2019 până în 2021. Modificarea a fost discutată în şedinţa de coaliţie de joi şi ar putea fi decisă săptămâna viitoare potrivit surselor Observator. Deocamdată nu se ştie concret dacă această variantă ar scădea sau ar creşte numărul consumatorilor casnici care benificiază de compensare.

Facturile din 2022 se bazează pe consumul mediu de anul trecut. Deci practic dacă în 2021 am avut un consum peste plafonul de 300 de kilowaţi oră, degeaba ne străduim anul acesta să ne încadrăm în pragul de 255, noua limită de consum pentru plafonare. Vom plăti tot consumul la preţul din contract care poate fi şi de două sau trei ori mai mare chiar. Potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, 90 la sută dintre consumatori au un consum mediu lunar de 300 de kilowaţi oră.

„Fiind un an complet calendaristic, în care s-a putut calcula această încadrare în consumul mediu lunar de 300 de kWh, a fost luat ca un an de referinţă. Dacă mă încadrez în categoria celor plafonaţi, voi avea în cursul acestui an şi anul viitor, voi beneficia de preţ plafonat. Nu contează cât am consumat eu în decursul acestei luni, ci cât am consumat mediu lunar în anul 2021” a declarat pentru Observator Corneliu Bodea, expert în energie.

„Poate să fie 1.000 de kWh şi tot va primi primii 255 kWh. Până nu se închide anul, nu vedem mediile. Toată raportarea s-a făcut la mediile din 2021 ca să fie foarte clar cine în ce categorie este”, a declarat şi Zoltan Nagy-Bege, vicepreşedinte ANRE.