Sibianca Dana Denis-Smith este prima româncă membru în „Law Society Council” (n.red.: Consiliul Societății de Avocați) din Marea Britanie. Născută în Agnita și stabilită de ani buni la Londra, sibianca a reușit să se facă remarcată în lumea dreptului. „Sunt foarte încântată de această reușită, fiindcă am fost aleasă să reprezint femeile avocați. Consider că este bine să ne implicăm, chiar dacă nu suntem născuți aici”, spune Dana.

Dana Denis-Smith este o sibiancă din Agnita care a reușit să se impună în lumea dreptului din Marea Britanie. A creat o companie de milioane de lire sterline, punând mamele cu o carieră în drept pe primul loc, a reușit într-o lume rigidă, a inițiat o campanie care celebrează cei 100 de ani de când femeile din Anglia sunt primite în lumea dreptului, iar ca recunoaștere a muncii și rezultatelor ei, cea mai apreciată revistă de drept din UK, The Law Society Gazette, a așezat-o pe coperta numărului din 30 septembrie 2019. Mai mult, toamna aceasta, a reușit să intre în „Law Society Council” din Marea Britanie, echivalentul Baroului de Avocați din România, fiind prima româncă membru în acest consiliu.

Prima româncă membru în Consiliul Societății de Avocați din UK este o sibiancă

Societatea are 200.000 de membri, iar în consiliu sunt 97 de persoane. La fiecare patru ani, au loc alegeri, putând fi aleși cei care să îi reprezinte în următorii ani. Dana Denis-Smith s-a aflat pe listă anul acesta și, datorită numărului mare de voturi pe care l-a primit de la membri, a fost aleasă să reprezinte femeile avocat. „Societatea, exclusiv pentru Anglia și Țara Galilor, este echivalentul Baroului din România. Are un consiliu de conducere, format din 97 de membri, care coordonează direcția strategică a profesiei. Cei care fac parte din consiliu sunt aleși de cei 200.000 de membri ai societății pentru a-i reprezenta. Anul acesta au fost deschise pentru vot 40 de locuri, iar în categoria de reprezentanți pentru femei a fost cea mai mare competiție, 27 de candidate pe cinci locuri. Eu am primit cele mai multe voturi la această categorie, am fost prima dintre cele 27. Eu zic că nu e rău, mai ales dacă ești din Agnita”, povestește Dana.

Mandatul Danei în „Law Society Council” va începe în 12 octombrie și timp de patru ani va reprezenta femeile avocat. Aceasta povestește că este mândră că poate avea o voce în consiliu și că membrii i-au apreciat, prin votul lor, munca de până acum. „Cred că sunt prima româncă care a fost aleasă. Au fost foarte puține femei, istoric vorbind, fiindcă doar în decembrie se fac 100 de ani de când femeile din Anglia au putut intra în lumea dreptului. Au fost până acum șapte femei președinte din 200 de ani de când există societatea. Este bine să creăm reprezentare mai mare pentru femei și să ne implicăm chiar dacă nu suntem născuți aici. Eu sunt avocat în Anglia, asta e profesia mea, și mă bucur că au ales pe merit, nu a fost influențat votul de alte aspecte. Au votat în funcție de ce am arătat că am reușit să fac. Mai sunt și alți români membri la barou aici, cred că de ordinul sutelor. A fost bine să văd cât de multă recunoaștere în planul personal al muncii am, cât impact am, fiind votată de atât de multă lume. Mi-am dat seama că am avut mai multă influență decât credeam”, spune sibianca.

„Vreau să las o amprentă, să fac transformări”

Aceasta povestește că și-a dorit să obțină un loc în consiliu pentru a putea face lucruri mărețe în viitor. „Pe mine m-a interesat să mă implic mai mult din interior. Am colaborat cu ei (n.red.: Law Society) și în proiectul meu caritabil, fiind în exterior. Mi-am dat seama însă că nu pot schimba lucrurile doar forțând ușa să se deschidă, ci trebuie să fac schimbări influențând dinăuntru. Mi-am zis că dacă vreau să las o amprentă, să fac mai multe transformări, trebuie să mă alătur organizației care are cea mai mare putere de decizie. Dacă poți influența ce decizii se iau, poți face lucruri mari. Am idei și vreau să se schimbe lucrurile în bine”, povestește Dana Denis-Smith.

Dana a trăit o jumătate de viață la Londra, însă nu a uitat de unde a plecat. Vizitează des România, iar mama ei încă locuiește aici. Totodată, atunci când este invitată, se întâlnește cu antreprenorii din Sibiu și îi ajută să își dezvolte afacerile. „Vin des în România. Anul acesta am fost de două ori și urmează să revin și în octombrie. M-am implicat mereu în proiecte în țara mea atunci când mi s-a cerut ajutorul ori când am fost invitată. Îmi place să mă întâlnesc cu antreprenori din Sibiu, să văd ce idei au, ce pun în practică, care sunt modalitățile prin care încearcă să își crească companiile. Îmi place să văd schimbarea și cine o face de fapt”, spune Dana Denis-Smith.