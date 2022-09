Un turist american venit cu motocicleta în România a rămas suspendat deasupra unei prăpăstii pe Transfăgărășan, la 20 de metri înălțime. Motociclistul a alunecat pe o pată de ulei și a ajuns după parapet.

Un incident pe Transfăgărășan s-a petrecut marți, 13 septembrie, pe sensul de coborâre al DN7CC, spre Sibiu, imaginile de la fața locului postate ulterior pe rețelele de socializare devenind rapid virale, relatează Adevărul.

„A avut noroc chior” sau „Are două vieți” au fost concluziile martorilor oculari, uimiți de sângele rece de care a putut da dovadă respectivul turist american, având în vedere unde și cum s-a oprit motocicleta, dar și pericolul uriaș în care s-a aflat.

Practic a fost protagonistul, fără voie, al unei cascadorii cum numai în filmele de acțiune ai putea vedea. Din cauza unei pete de ulei de pe șosea, motocicleta a derapat și cum parapetul de pe marginea șoselei în zonă este extrem de jos, având undeva între 30 și 50 de centimetri, a sărit peste el.

Agățat de parapet deasupra unei prăpastii, la 20 de metri înălțime

Doar o minune a făcut să nu cadă în prăpastia care străjuiește drumul. Printr-un miracol, motocicleta a rămas agățată de parapet, pe spațiul extrem de îngust de după acesta.

Judecând după murdăria de pe spatele jachetei, dar și după urmele rămase pe parapet, motociclistul a căzut, voit sau nevoit, pe caldarâm, înainte ca motocicleta să ajungă peste parapet, cel puțin asta susțin unii martori oculari – și se observă și în imaginile din surprinse în video.

„A alunecat pe o parte și parapetul în zona aia are o palmă înălțime. Motocicleta era pe o parte când a ajuns la parapet și de acolo a revenit în poziție verticală oprindu-se în sidecase. A trecut peste, din inerție. Practic suportul stâng al coburului l-a ținut agățat acolo”, au explicat martorii oculari despre pățania acestui motociclist american rămas suspendat pe Transfăgărășan.

„Din inerție motocicleta și-a continuat traiectoria cu el în șa”

Cel care a postat imagini pe net a comentat incidentul astfel: „Ieri pe Transfăgărășan am dat peste cel mai norocos motociclist pe care l-am întâlnit vreodată. Un american în vizită în România, cu o motocicletă închiriată, a derapat pe o pată de ulei la al treilea viraj pe coborâre. Din inerție motocicleta și-a continuat traiectoria cu el în șa, trecând peste parapet (în zona aceea era foarte jos – parapetul) și motocicleta ținându-se doar în side case”, a explicat cameramanul amator la ce a fost martor.

Potrivit acestuia, după carosabil se căsca o prăpastie de cel puțin 20 de metri adâncime: „În jos era o diferență de nivel de cel puțin 20 de metri. Eram sus cu alți câțiva motocicliști, ne cazasem și eram la pas când am văzut motocicleta după parapet și am mers să vedem ce s-a întâmplat. Până am coborât, a venit și o mașină să ridice motorul”.

„Fără fotografii! Mă omoară logodnica”

Martorul ocular a menționat și lipsa spiritului civic din partea celorlalți conducători auto: „Ne-a zis americanul că din câți motocicliști au trecut (majoritatea străini), nu a oprit niciunul să ajute. Asta mi se pare extrem de aiurea. Nu găsesc nicio explicație. Mă bucur însă că a scăpat cu viață americanul și nu-mi vine a crede cât de norocos a fost și că am putut ajuta. Aveți grijă de voi și conduceți prudent!”, a mai menționat cameramanul amator.

Cel mai probabil sub influența șocului, când a realizat că este filmat, turistul a replicat amuzat: „Fără fotografii! Mă omoară logodnica / logodnicul (dacă vede – n.red.)!”, afirmație care i-a făcut pe toți cei prezenți să izbucnească în râs.