România trece printr-o criză demografică fără precedent. Anul trecut s-au născut cei mai puțini copii din ultimul secol, sub 180.000. Anul 2022 se anunță la fel de rău, în primele cinci luni fiind deja cu 20% mai puține nașteri, spune ministrul Familiei, Gabriela Firea.

Potrivit acesteia, programul social care vine în sprijinul tinerilor care nu pot deveni părinți este destinat femeilor cu vârsta între 20 și 45 de ani. Pentru fiecare procedură se vor deconta maximum 15.000 de lei, indiferent dacă procedura de fertilizare se realizează în clinici de stat sau private autorizate pentru astfel de proceduri. Noutatea față de programul Ministerului Sănătății este că pot fi decontate până la 3 proceduri de fertilizare in vitro pe an (la recomandarea medicului). Până la sfârșitul acestui an, vor fi decontate 2.500 de proceduri, spune Gabriela Firea, urmând ca din 2023 să se deconteze 10.000 de proceduri pe an, la nivel național.

„Avem experiența programului pe care l-am derulat în București, în mandatul de primar general. S-au născut peste 500 de copii și alte câteva sute de sarcini sunt în evoluție. Din păcate, actuala conducere a Primăriei Capitalei nu a mai considerat proiectul o prioritate și nu a mai alocat fonduri. „, a transmis Firea.

Specialiștii din Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalității de Șanse și din Ministerul Muncii și Solidarității Sociale lucrează deja la normele de aplicare ale programului aprobat recent de Guvern. În zilele următoare, vor fi anunțate criteriile de acordare ale ajutorului financiar, documente necesare dar și detalii despre depunerea dosarelor.

Potrivit datelor publicate pe 12 septembrie de Institutul Național de Sănătate Publică, în luna iulie 2022 numărul naşterilor înregistrate a scăzut față de luna iulie 2021. În iulie 2022 s-a înregistrat naşterea a 15214 copii, transmite INS, un număr mai mic cu 1095 comparativ cu aceeaşi lună din 2021.

„Sunt cauze multiple pentru care tinerii din România ori amână momentul în care decid să aibă copii, ori de cele mai multe ori situația financiară este cea care îi împiedică să aibă copii sau dacă au unul renunță să mai aibă doi sau trei copii, dar în ultimii ani există o altă mare problemă legată de domeniul sănătății, și anume infertilitatea. Unul din cinci cupluri din România este infertil, sunt informații furnizate de specialiști”, a spus ministrul Gabriela Firea.

Potrivit acesteia, toate statele europene fac eforturi pentru a încerca să susțină cuplurile, căsătorite sau nu, sau femeile care suferă de infertilitate și sunt în imposibilitatea de a-și plăti tratamentul de fertilizare in vitro, un tratament costisitor.

Proiectul propus de Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, realizat în colaborare cu Ministerul Sănătății, a fost depus în Parlament în februarie 2022 și de-abia acum a fost aprobat de Guvern.