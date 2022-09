BC CSU Sibiu a încheiat parcursul la Cupa Timișoara din actualul presezon și totodată seria meciurilor de verificare de pe teren străin.

Echipa sibiană a disputat două jocuri pe Bega, unul împotriva echipei gazdă, SCM Ohma Mozzart Bet Timișoara și KTE Duna Aszfalt Kecksemet. Băieții lui Miguel Angel Hoyo au încheiat cu două înfrângeri turneul disputat în acest weekend și va susține ultimele meciuri amicale la Sibiu în cadrul Memorialului Elemer Tordai.

Vineri, 16 septembrie, a avut loc partida cu SCM Timișoara. Gazdele turneului amical au reușit să se impună, după un meci în care „galben-albaștrii” au stat foarte puțin la conducere, iar la final s-a consemnat scorul de 88-71. Roberts Blumbergs a fost principalul remarcat al echipei noastre cu 23 de puncte, 6 recuperări și 3 pase decisive. Basti Ionescu și-a trecut în cont 10 puncte, 2 pase decisive și o recuperare. Au mai marcat: Manchon – 9 puncte, Walton – 7, Dragoste – 6, Ozkan – 6 puncte, Barro – 6 puncte și Djordjevic – 4 puncte.

O zi mai târziu a urmat jocul cu maghiarii de la KTE Duna Aszfalt. Băieții noștri au făcut o primă repriză excelentă, iar Blumbergs și Walton erau deja în double-digits la pauză, când scorul era 45-36 în favoarea noastră. La reluarea jocului, maghiarii au reușit să echilibreze ositilitățile și echipa noastră rămânea cu avantaj minim după 30 de minute de joc. Finalul jocului le-a aparținut tot celor de la KTE Duna Aszfalt, iar partida s-a încheiat cu scorul de 82-76.

Roberts Blumbergs și Dallas Walton au încheiat fiecare în double-double, primul cu 18 puncte și 10 recuperări, iar cel de al 2-lea cu 18 puncte și 13 recuperări. Daniel Manchon și-a trecut în cont 16 puncte, 4 recuperări și 3 pase decisive. Au mai marcat: Djordjevic – 7 puncte, Ionescu – 6, Dragoste – 5, Ozkan – 4 și Gavriloaia – 2.

„Acest turneu de la Timișoara a fost unul bun pentru noi, continuând munca și creșterea nivelului de joc. Acest presezon nu a fost ușor, deoarece ne-au lipsit jucători, Unai și Aurică, iar în al doilea meci nu l-am avut nici pe Mouhamed Barro. Totuși echipa a arătat în fiecare meci că devine mai bună. După 25 de minute echilibrate împotriva Timișoarei, în primul meci, unde am arătat un nivel mai bun în ofensivă decât în defensivă, a venit o cădere cauzată de efortul fizic și am făcut un ultim sfert slab. În al doilea meci echipa și-a dorit să fie solidă și din nou am jucat bine trei sferturi, cu o îmbunătățire importantă a apărării. Din nou în ultimul sfert, efortul a fost prea mare și nu am putut menține același nivel defensiv. Echipa maghiară cu o eficiență ridicată la aruncările de trei puncte a reușit să întoarcă scorul” a declarat Miguel Angel Hoyo, după Cupa Timișoara.

BC CSU Sibiu încheie presezonul cu două partide pe teren propriu în cadrul Memorialului Elemer Tordai. Echipa din Sibiu se va duela cu CSA Steaua București, iar mai apoi în funcție de rezultate va juca fie cu SCM U Craiova sau CSM Târgu Mureș.