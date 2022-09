Copiii, încă de la cele mai fragede vârste, sunt victime ale bullying-ului în școlile din Sibiu. Începând din clasa pregătitoare până la liceu, zeci de elevi sunt abuzați fizic sau emoțional de colegi de clasă sau colegi mai mari. Iulia Ludoșan, psiholog și psihoterapeut la Life Therapy Sibiu, a vorbit despre cauzele și cazurile grave de bullying pe care le-a întâlnit de-a lungul carierei sale.

Psihologul sibian a observat o creștere alarmantă a cazurilor de agresiune exprimată sub formă de violență fizică, umilire, răspândire de zvonuri cu caracter denigrator, la copii cu vârste cuprinse între patru și cincisprezece ani. Cele mai multe cazuri de acest fel au început să apară de anul trecut, perioadă în care mulți copii au trecut pragul cabinetului Iuliei. Surprinzător, multe victime ale bullying-ului care au ajuns la psiholog sunt elevi în școli din Sibiu.

„Întotdeauna au existat în clasă unul sau doi băieți care erau puțin mai agresivi, dar niciodată nu am simțit că lucrurile au fost așa de grave precum le văd acum. Se făceau glume, dar nu discutam de bătăi, de repetarea comportamentului zilnic, prin urmare cred că este un fenomen care a luat amploare în ultimii ani. Eu personal de anul trecut am început să am cele mai multe cazuri, multe concretizate în evaluarea pentru transferul elevilor. Multe cazuri care au ajuns la mine au fost venite din școli bune din Sibiu, spre marea mea surprindere pentru că eu știam că există criterii de performanță în aceste școli. Cu siguranță, bullying-ul se întâlnește și în alte școli”, spune psihologul și psihoterapeutul Iulia Ludoșan.

Cauzele apariției bullying-ului în școlile din Sibiu

Când vine vorba de bullying-ul la copii, principala cauză corespunde cu familia din care provine „agresorul”. Din spusele psihologului, de cele mai multe ori, copilul care lovește, jignește sau insistă cu anumite glume față de un coleg, atitudinea acestuia este rezultatul unui dezechilibru în familie.

„Totul pleacă din familie, din păcate. Sunt situații în care părinții sunt abuzatori, dar sunt și situații în care părinții sunt neglijenți cu copiii, acțiuni ce duc la comportamente de genul acesta. Sunt și cazuri în care bullying-ul apare deoarece un copil nu își permite haine de la o anumită firmă, pentru că acestea sunt valorile pe care le are familia respectivă. În principiu, bullying-ul ia naștere în familie, iar copilul ia modelul părinților pe care îl transmite mai departe. Sunt situații în care continui terapia cu părinții pentru că, de fapt, acolo este nevoie să lucrăm”, spune psihologul.

Psihologul mai consideră că atunci când copilul este victimă a bullying-ului poate fi ajutat foarte mult de părinte. Din acest motiv, există situații în care terapia se continuă doar cu părinții, acolo fiind „sâmburele problemei”. „Trebuie să se lucreze mult cu copilul și foarte mult ajută părintele acasă, atât în situația în care copilul este agresor, cât și în situația în care copilul este victimă. Partea tristă este că atunci când copilul este agresorul – dacă modelul acesta vine din familie – este puțin probabil ca părinții să ia măsuri în acest sens, pentru că lor li se pare super în regulă comportamentul copilului”, spune psihologul sibian.

Cazuri grave de bullying în școlile din Sibiu

Unii copii sunt agresați verbal și chiar fizic în mai multe școli din Sibiu, bullying-ul fiind foarte cunoscut printre elevii de clasele primare și gimnaziale. Unul dintre cele mai grave cazuri cu care psihologul Iulia Ludoșan s-a confruntat a fost când unul dintre copii refuza să mai meargă la școală, în fiecare dimineață simțindu-se rău.

„Cele mai grave cazuri sunt copiii care somatizează – dezvoltă simptome ale unor boli în absența unei cauze medicale. Într-un caz un copil era agresat la școală, fizic și verbal, iar dimineața următoare când trebuia să ajungă la școală se trezea cu stări de rău, vomă sau dureri de stomac. Evident părintele s-a îngrijorat, copilul a făcut toate analizele posibile, dar fizic nu avea probleme de sănătate, în schimb dimineața dacă îi era rău nu mai merge la școală și făcea orele online. Din păcate nu este singurul caz, dar acesta mi s-a părut cel mai grav pentru că băiatul era destul de mare. Recomandarea mea a fost ca în prima fază să îl transfere, iar mai apoi să lucrăm cu el ca să se vindece”, spune Iulia Ludoșan.

Din cauza bullying-ului copiii sunt transferați la alte școli

Din cauza bullying-ului, mulți părinți apelează la evaluarea psihologului asupra copilului pentru ca ulterior să poată fi transferat la o altă școală. „Discutăm de bullying de la grădiniță, de la grupa pregătitoare. Mi se pare ireal. Am avut cazuri de copil lovit cu capul de gard, trântit pe jos și lovit cu mingea intenționat în cap. Un alt băiat de clasa a cincea a primit un pumn în stomac în timpul orei de față cu profesorul. Sunt situații în care și profesorilor cred că le este teamă să intervină. În acel moment copilul agresat se gândește cine îl ajută în astfel de situații. Era ceva de vedeam doar în filme”, mai spune psihologul.

Bullying-ul în școli nu se face doar de băieți, ci și de către fete. Într-unul din cazuri – prezentat de psiholog – mai multe fete agresau verbal, și nu numai, colegul care suferea de o formă gravă de autism. „Partea de bullying nu se referă doar la băieți. Am avut un caz recent în care un băiețel cu autism era zilnic lovit, îmbrâncit de niște colege de clasă. Până într-un punct conștientiza că nu e ok, dar pe de altă parte nu voia să plece din școală și nici nu voia ca mama să vorbească fie cu profesorii sau colegii pentru că se gândea că situația s-ar înrăutăți pentru el.

Soluții pentru stoparea bullying-ului

Rezolvarea problemei bullying-ului implică de cele mai multe ori familia. Atât cei care agresează cât și victimele agresiunilor au nevoie de sprijin din partea celor apropiați. „Copiii care agresează trebuie să învețe să își gestioneze partea de furie și să și-o exprime într-un mod sănătos, iar cei care sunt agresați trebuie ajutați să prindă curaj ca să nu mai rămână în rolul victimei. Copilul poate fi dus ani de zile la psiholog, dar atâta timp cât în familie nu se schimbă raportarea părinților întrei ei și față de copil, el nu va reuși să se vindece. Dacă în familie nu există armonie, este puțin probabil ca lucrurile să se schimbe”, spune psihologul Iulia Ludoșan.

Un studiu realizat de organizația neguvernamentală Salvații Copiii România -în urma consultării online a copiilor (iunie 2022) -, arată că peste 80% din elevii din școlile din România au fost martori la situații de bullying în școli.