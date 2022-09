Consiliul Județean Sibiu nu a renunțat încă la ședințele online. După mai bine doi ani de la izbucnirea pandemiei, consilierii se întâlnesc în continuare pe platformele speciale de streaming. Ședințele sunt difuzate în direct și pe pagina de Facebook a CJ-ului. Dar, din cauză că în ultima perioadă au avut probleme la conectare, consilierii din partea PSD își doresc să revină la vechiul „format” și să se întâlnească la sediul instituției.

Ședințele de consiliu județean s-ar putea desfășura din nou față în față. Mai mulți consilieri au spus, la ultima ședință extraodinară de luni, că au probleme atunci când doresc să se conecteze. Din cauză că platforma nu funcționează, aceștia pierd ședințele. De această dată, Cotizo Draia, consilier PSD, a reușit să se conteze după 20 de minute de la începerea ședinței, când discuțiile ajunseseră la final. Și colega lui, Laura Barac, s-a aflat în aceeași situație.

„Vrem să renunțăm la Teams (n.red.: Microsoft Teams, platforma prin care au loc ședințele), fiindcă nu merge. Abia acum am putut intra în ședință. Cred că ceva nu e în regulă, am primit un link și nu am putut intra. Ori e o greșeală, dar e prea ciudat, pentru că tot la PSD se întâmplă greșeala asta. Noi nu reușim să participăm”, a spus Cotizo Draia, consilier județean PSD.

Daniela Cîmpean, președintele CJ Sibiu, a precizat că va discuta cu toți colegii astfel încât, de acum înainte, întâlnirile să aibă loc fizic.