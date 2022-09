Sprijinul financiar generos al unei companii pentru oamenii aflati in suferința in Ucraina a găsit, ca de obicei, in Crucea Roșie Sibiu un partener de nădejde.

Raluca Turcan: “M-am bucurat ca am reușit sa realizez acest parteneriat și, de data aceasta, mobilizarea noastră a mai atras un “coechipier” – magazinul Decathalon. Împreuna, am reușit să achiziționăm echipamente medicale destinate unui Centru de Diagnostic pentru Copiii aflati in suferința din Kiev.”

Copii cu deficiente de mobilitate vor primi astfel echipamente care sa-i sprijine sa se recupereze mai repede.

Deputatul a susținut că efortul a fost unul comun, iar inițiativa a fost întâmpinată de valuri de empatie: “Din momentul in care am primit aceasta solicitare de ajutor, rând pe rând oameni cu suflet mare au răspuns pozitiv. In tot demersul nostru am fost inspirați constant de solidaritatea generală a comunității sibiene, și nu numai, care a pus la dispoziția refugiaților ucraineni spații de cazare, centre educaționale pentru copii, îngrijire medicală, precum și oportunități de angajare.”

De la începutul războiului din Ucraina și până în prezent, la nivelul județului Sibiu, Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției a înregistrat și a oferit sprijin umanitar unui număr de 1.365 persoane dintre care 818 adulți și 547 copii.

În încheiere, Raluca Turcan a mai declarat că “Sibiul nu rămâne niciodată indiferent în fața suferinței. Doresc să le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul și și-au ajutat semenii în momente de criză. Războiul ne-a dat tuturor o lecție despre cât de important este să îți ajuți aproapele. Sper ca această pildă biblică să se păstreze în inimile noastre, ale tuturor, și pe viitor! Multumesc Raluca Morar și Andreea Dumitrașcu, reprezentantele Crucii Roșii Sibiu, Asociația Philadelphia și Miron Paval, din partea Decathlon. Punem umărul acolo unde putem și este nevoie de noi!”