În urmă cu un an, la ATOP se formau patru mari comisii prin intermediul cărora se dorea, la acea vreme, să se găsească rezolvare unor probleme de actualitate din județ. Este vorba despre fenomenul enduro, onaniști, cerșetorie și câini vagabonzi – probleme sesizate chiar și de cetățeni. În această perioadă au avut loc întâlniri între membrii comisiilor, însă nu suficiente, consideră Gheorghe Vingărzan-Sterp, președintele Autorității Teritoriale de Ordine Publică Sibiu. „Comisiile au funcționat, dar nu cum mi-aș fi dorit eu”, a spus acesta în cadrul ședinței de joi.

Comisiile s-au format pentru a găsi rezolvare celor patru fenomene des întâlnite în județul Sibiu. După un an de la demararea proiectului în cadrul ATOP, mare lucru nu pare să se fi făcut. Președintele ATOP consideră că membrii trebuie să se implice mai mult, fiindcă „subiectul este încă de actualitate”.

„Luna aceasta se împlinește un an de când am demarat acest demers cu cele patru comisii, cele patru mari teme: fenomenul enduro, onaniști, câini vagabonzi și cerșetorie. S-au format comisiile acestea, care au funcționat într-adevăr, dar unele nu cum mi-aș fi dorit eu. Subiectul rămâne de actualitate, în perioada imediat următoare am să regândesc aceste patru teme fiindcă cum bine știți, rezultatele au apărut, dar doar parțial. Să stăm un an de zile să primim un feedback mi se pare cam mult. Știm că nimeni nu e angajat cu normă întreagă în ATOP, dar ne-am asumat acest lucru și suntem aici să găsim rezolvări ale problemelor. Vă rog să ne implicăm mai mult și să comunicăm”, a spus președintele ATOP în cadrul ultimei ședințe.

Fenomenul enduro: Traseele turistice, stricate de motocicliști?

Adepții drumețiilor se confruntă, de mai multă vreme, cu o problemă ce pare să ia amploare pe o parte din traseele turistice amenajate în județul Sibiul. Oamenii au acuzat, recent, că motocicliștii enduro vin în aceste zone, fac gălăgie, lasă în urmă nori de fum și praf și, cel mai grav, strică potecile marcate.

O femeie a surprins imagini cu motocicliști pe traseul de drumeție care duce spre vârful Măgura. Traseul, care ocolește fosta cabană a lui Marinică, a fost unul dintre „victimele” acestora. Poteca turistică a suferit săpături din cauza roților motocicletelor off-road, spune sibianca. Cazurile nu se opresc aici, „enduriștii” au mai stricat și alte trasee marcate prin programul „Anii Drumeției”, traseul Jägersteg fiind și el distrus, potrivit femeii. (VEZI AICI DETALII ȘI IMAGINI)

Plimbările prin oraș, riscante din cauza onaniștilor

Onaniștii au apărut în Sibiu ca ciupercile după ploaie. Primăvara, când și vremea e mai caldă, indivizii ies pe străzi și își autosatisfac nevoile sexuale în văzul tuturor. Nu de puține ori, Ora de Sibiu a relatat incidente și a făcut publice imagini cu aceștia.

În luna mai, de exemplu, un individ a fost suprins pe strada Semaforului din cartierul Vasile Aaron, în plină zi. Bărbatul nu a fost deloc rușinat de privirile persoanelor care treceau pe lângă el și nici nu s-a ascuns. El s-a așezat pe scările care fac legătura cu strada Muncel, și-a dat pantalonii jos și, de parcă nimeni nu era în jurul lui, a început să se masturbeze. (DETALII AICI)

În aceeași lună, „un client” mai vechi al poliției a fost prins în flagrant în Parcul Sub Arini. (DETALII AICI)

Câinii vagabonzi dintre Șelimbăr și Cisnădie

Și problema câinilor vagabonzi este în continuare de actualitate. Anul acesta, mai multe persoane au acuzat că au fost mușcate de patrupezi pe câmpul dintre Șelimbăr și Cisnădie.

Un bărbat care se plimba cu bicicleta a fost agresat de câini în zona Troiței din Șelimbăr la finalul lunii martie. Omul tranzita câmpul pentru a ajunge în oraș și, la un moment dat, dulăii l-au atacat. Acesta spunea atunci că este nevoie să se ia măsuri, fiindcă pericolul este foarte mare. Autoritățile au acționat frecvent în această zonă, fiindcă problema este mai veche. (DETALII AICI)

Cerșetori amendați de poliție

Începutul verii este momentul în care, în fiecare an, Sibiul se umple de cerșetori. În această perioadă încep să vină turiștii în oraș, sunt mai mulți oameni afară, date fiind temperaturile ridicate, iar terasele sunt și ele pline. Persoanele care practică cerșetoria cunosc toate aceste aspecte și le consideră a fi prielnice pentru a apela la mila publicului. Ei pot fi întâlniți pe toate străduțele din centrul urbei de pe Cibin, printre mesele localurilor, în zona bisericilor, în locurile de promenadă sau în cele mai aglomerate puncte din oraș. Profită de dărnicia și de naivitatea oamenilor și ajung să obțină sume mari de la ei.

Polițiștii locali încearcă de ani buni să combată acest fenomen și „îi vânează”, motiv pentru care, din aprilie și până în iunie, peste o sută dintre ei au fost sancționați. Dacă vor plăti vreodată amenzile, asta nu poate ști nimeni. Subiectul cerșetoriei a fost abordat și în cadrul ultimei ședințe ATOP. (DETALII AICI)