Alexandru Chituță este încrezător în ceea ce privește noul mandat ca manager interimar al Muzeului Național “Brukenthal” (DETALII AICI). Acesta susține că va continua și dezvolta munca pe care muzeul a desfășurat-o și în mandatul lui Sabin Adrian Luca.

„Eu îmi continui munca începută acum mai bine de 6 ani la Muzeul Național Brukenthal, într-o poziție interimară, pentru că eu sunt angajat pe o perioadă nedeterminată. Deocamdată sunt doar într-o conducere interimară a muzeului. Am avut o discuție cu echipa managerială, cu șefii secțiilor și am început și o discuție cu angajații ca să luăm măsurile care se pot lua deocamdată. Avem diferite măsuri de accesibilitate a vizitatorilor, de fotografiere în cadrul expozițiilor, pentru că acest lucru era interzis până în momentul de față, chiar și cu telefonul. Încercăm să reluăm colaborarea pentru proiecte educative, pentru desfășurarea orelor de curs, orelor de artă în cadrul muzeului. O să avem o discuție și cu celelalte muzee din cadrul orașului Sibiu, pentru a ne promova unii pe alții, pentru că Muzeul Național “Brukenthal” nu este un muzeu izolat, acesta activează într-o comunitate. Am o colaborare foarte bună cu ceilalți manageri ai instituțiilor culturale din Sibiu și cred că vom face lucruri extraordinare pentru sibieni și pentru vizitatori” a declarat Alexandru Chituță.

CITIȚI ȘI: Alexandru Chituță, numit director interimar la Muzeul „Brukenthal” – Îi ia locul lui Sabin Luca

Managerul interimar a susținut că va avea un dialog constructiv cu oricine dorește să adreseze propuneri în acest sens, declarându-se extrem de mulțumit de echipa cu care va colabora “Sunt deschis la dialog, aștept păreri, lucruri care pot fi îmbunătățite” spune acesta.