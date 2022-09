A treia ediție a conferinței internaționale Sibiu Innovation Days reunește la Sibiu participanți din șapte țări. Evenimentul este organizat de Universitatea Lucian Blaga din Sibiu prin Institutul de Transfer de Cunoaștere Hasso Plattner și Cluj IT Cluster, între 29 și 30 Septembrie 2022. Această ediție va analiza transformarea digitală din perspectiva provocărilor și riscurilor la nivel național și european în contextul post-pandemic.

Noi provocări pentru era post-pandemică

La Sibiu Innovation Days transformarea digitală rămâne principala temă de dezbatere la fel ca și în precedentele ediții, de această dată vizând provocările și riscurile în era post-pandemică, atât la nivel național, cât și în context European.

Formatul evenimentului include 4 secțiuni:

Conferință sub formă de paneluri tematice (S1)

Hackathon pentru studenți (S2)

Sesiune de prezentare a proiectelor inovatoare dezvoltate de studenți (S3)

Ateliere de lucru – experiență practică pentru participanți (WS)

Printre subiectele noi discutate pe parcursul celor două zile de conferință se numără și câteva subiecte de actualitate cum ar fi securitatea cibernetică și știrile false, transformarea educației cerută de viitorul muncii, dobândirea unor abilități antreprenoriale și de leadership, Guvernare inteligentă și Industria 5.0, corectitudine și echitate în ce privește Inteligența Artificială, toate acestea aplicate în procesul de transformare digitală și cum poate ajuta comunitatea noastră de studenți, cercetători, oameni de afaceri și factori de decizie să adauge valoare proiectelor lor, inițiativelor de succes și activității de zi cu zi.

„În contextul digitalizării dar și a pandemiei și a crizei provocate de război, educația trebuie să fie factorul principal prin care putem schimba lucrurile în bine! Provocările actuale la nivel educațional se referă la perfecționarea, recalificarea și formarea de competențe specifice pieței muncii pentru profesii și servicii noi care apar în urma automatizării, robotizării, globalizării și dezvoltării sustenabile din era Industry 5.0. De asemenea, Universitățile trebuie să reprezinte pentru societate „creuzete de inovare” promovând învățarea pe tot parcursul vieții și sprijinirea mecanismelor pentru ecosistemele antreprenoriale regionale, dezvoltarea de startup-uri, transferul de cunoaștere, facilitând evoluția României din punct de vedere al inovării. Toate acestea reprezintă lucruri de actualitate pentru toţi membrii comunităţii sibiene şi despre care se va vorbi la Sibiu Innovation Days 2022”, a declarat prof.univ.dr.ing. Adrian Florea, Director al Institutului de transfer de cunoaștere Hasso Plattner din Universitatea Lucian Blaga Sibiu.

Șapte țări reunite la Sibiu

La SID2022 și-au anunțat participarea 49 de specialiști IT, experți ai Comisiei Europene și oameni de afaceri din România, Germania, Franţa, Statele Unite ale Americii, Danemarca, Norvegia, Austria, printre care îi amintim pe Christoph Meinel (Director & CEO al Hasso Plattner Institute Potsdam Germania), Ramona Samson (Chief Economist Unit at the DG Research and Innovation, Comisia Europeană), Florin Păun (Chief Science & Partnership Officer at RAFAUT Group), Yiran Chen (Professor of the Department of Electrical and Computer Engineering, Duke University), Alexandru Sorin Costescu (Policy Officer European Commission, DG Research and Innovation), precum și reprezentanți ai Autorității pentru Digitalizarea României – dl. președinte Dragoș Vlad și dl. vicepreședinte Dragoș Tohănean; reprezentanți Cluj IT Cluster, parteneri internaționali din diferite Hub-uri de digitalizare.

Evenimentul se va desfăşura în mod hibrid cu participare fizică a vorbitorilor, moderatorilor şi a personalităţilor invitate, în Aula Avram Iancu din cadrul Facultăţii de Litere și Arte a ULBS, situată pe Bulevardul Victoriei 5-7.

Evenimentul va fi transmis online, accesul celor interesați fâcându-se gratuit în urma completării formularului de pe website-ul conferinței.