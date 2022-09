În vârstă de 47 de ani, Marius Măldărășanu este antrenorul echipei FC Hermannstadt. Într-un interviu pentru gsp, acesta a dezvălui că a fost căutat de o echipă din Liga I, imediat după meciul de la Pitești.

„Am fost sunat după meciul de la Pitești (n.r.- partidă din etapa a 9-a, câștigată de sibieni cu scorul de 1-0, pe 5 septembrie). Mi-a dat cineva mesaj și m-a întrebat: «Dacă există 1% șansă să te luăm, vreau să știu dacă poți veni». Am zis că nu. Dacă se vor alinia astrele vreodată o voi face, nu-i problemă. La momentul ăsta nu mă gândesc să plec, vedem ce va fi la iarnă.

Vreau ca lumea să mă perceapă că sunt un om serios în primul rând. Îmi plac proiectele pe termen lung. În momentul în care am venit la Sibiu, în vara sezonului trecut, și s-a pus accentul pe o promovare directă, rapidă, mă plimbam până mi-am găsit apartament, stând la hotel, cu unul dintre secunzii mei.

Îmi plăcea foarte mult și i-am zis că aici vreau să stăm 2 ani. Un an cât era contractul plus un an prelungire în eventualitatea promovării. Depinde și ce echipă… Și dacă nu stau până la vară, stau până la iarnă și tragem linie, vedem ce se întâmplă. Echipa era mai aproape de casă (n.r. – tehnicianul este născut la Ploiești)”, a dezvăluit Măldărășanu la GSP Live.