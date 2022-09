Jan Oprișor este una dintre „legendele” muzicii lăutărești nu doar din Sibiu, ci din toată România. Cu un timbru vocal unic, cu multă muncă depusă și cu o energie debordantă, lăutarul Jan Oprișor este una dintre personalitățile Sibiului. Îndrăgit de oamenii locului, dar și de românii de peste hotare, acesta nu ratează niciun moment în care poate bucura publicul cu muzica sa.

Renumitul lăutar Jan Oprișor s-a născut în Ocna Sibiului și s-a mutat în Sibiu la vârsta de 16 ani. Face muzică de când se știe. Iubește „lăutăreasca” și, totodată, iubește trupa „The Beatles”. Dragostea pentru muzică a plecat din familie, tatăl cântând ocazional, din plăcere, ori de câte ori avea ocazia. Pentru prima dată când Jan Oprișor a cântat în fața publicului a fost la grădiniță, o experiență care i-a marcat drumul în viață.

„La grădiniță fiind, având patru ani și jumătate, voiam să cânt. Am învățat prima dată să cânt la fluier «Ciobănașul sus la munte la izvor» pentru cor, cum era la vremea respectivă. Când a trebuit să ies în față, din cauza emoțiilor, fără să îmi dau seama, am pus fluierul invers și am suflat și toată sala a început să mă aplaude. Mi-am dat seama că am greșit și mi-am revenit foarte repede. Spun asta pentru că a fost prima «ștampilă» din viața mea pentru că a trebuit să îmi controlez emoțiile. Vizavi de public tot timpul există emoție, multă lume se inhibă, multă lume nu își găsește cuvintele și de atunci mi-am găsit siguranța”, povestește lăutarul Oprișor.

De la inginer, la lăutar a fost doar un pas

Jan Oprișor a continuat să cânte și în timpul școlii, în cadrul corului. Acesta spune că are două pasiuni mari în viață – muzica și albinele. În timpul liceului și-a cumpărat prima chitară Jackson din bani câștigați după ce a lucrat la calea ferată, la plivit de iarbă printre traverse.

Cu toate că viața a încercat să îi schimbe traseul profesional, lăutarul știa în adâncul sufletului care îi este menirea, să bucure lumea cu vocea și talentul său. A urmat studiile Liceului Energetic din Sibiu și a terminat Facultatea de Tehnologie a Construcțiilor de Mașini (TCM), ajungând de profesie inginer. Acesta a dat examenul de admitere și la Conservator, însă nu a fost acceptat. „Îmi doream să merg la Conservator, m-am pregătit patru ani de zile, dar nu am reușit să intru că nu aveam baza de cunoștințe și am intrat la Construcții. Părinții mei erau disperați să afle rezultatele de la admitere. Am venit acasă și am le-am spus «Mamă, am intrat la facultate, dar nu la Conservator, la Construcții». Nu m-a crezut și m-a trimis să îi aduc adeverință ca să se convingă”, povestește lăutarul.

A cântat și în America – „Toată viața mea am fost ca albina”

Cu toate că a călătorit în întreaga lume, a locuit o perioadă la Cluj și a stat mai multe luni în America, Sibiul a rămas orașul de suflet unde s-a regăsit și a avut succes. Încet, încet, din anii studenției, Jan Oprișor a început să fie îndrăgit de sibieni. În 1971, deja era premiat de juriul Festivalului „ Glasul Primăverii”. „Am devenit un «menestrel» al Sibiului. Am reprezentat studenția sibiană la toate festivalurile posibile de la vremea respectivă. A fost excelent. M-au racolat muzicanții vremii și mi-au spus că trebuie să cânt și la petreceri”. Acesta a reprezentat doar începutul „erei lăutărești” a lui Jan Oprișor, astfel că după cincizeci de ani, el rămâne în continuare unul dintre cei mai îndrăgiți lăutari din Sibiu.

Jan Oprișor a ajuns să cânte și în America, o perioadă de care își amintește cu nostalgie. A locuit câteva luni între anii 1991 și 1992 în Statele Unite ale Americii unde cânta zilnic. „Acolo am învățat multe lucruri. Am cântat cu Sergiu Cipariu, Dumitru Fărcaș, Mariana Drăghicescu și Oana Munteanu, la două restaurante cu profil românesc, unul dintre ele fiind chiar în Los Angeles. Experiența Americii m-a întregit, de acolo am învățat că nu se face preț, dar cu siguranță la lăutărie banii se fac în România. Am fost și la alte evenimente în străinătate, dar nu prea mi-a plăcut pentru că oamenii sunt mai rigizi”, povestește sibianul.

„Trebuie să știi să cânți omului băut”

Odată intrat în lumea lăutărească, a învățat și primele lecții. Din spusele lăutarului, cele mai importante sfaturi primite la început de carieră a fost să fie îngăduitor cu publicul. „Mi s-a spus că trebuie să fii tolerant, umil și îngăduitor cu publicul căruia îi cânți și mai ales să știi să cânți omului băut. N-am avut nici un incident vreodată și nu am făcut muzică în funcție de prețuri, ci am acceptat ce mi s-a oferit. Acest lucru a făcut ca și în ziua de astăzi să fiu căutat. Tot timpul oamenii s-au revanșat. Am colaborat extraordinar de bine cu Sergiu Cipariu. Cântam împreună cu Sergiu de nu ne mai opream. Cântam și ce nu știam, improvizam”, povestește Oprișor.

Întrebat dacă își amintește de prima petrecere la care a cântat, îndrăgitul lăutar nu a stat nici o secundă pe gânduri. „De 1 mai 1976, la sala Ilie Pintilie, pe strada Câmpului, unde se făceau nunți. Am cântat cu o formație din Cristian «Ai lui Pâșu». Am fost tare entuziasmat. Știu că atunci nu aveam nici stație la chitară și nici un repertoriu foarte vast, aveam un repertoriu de 10-15 melodii, le-am mai repetat, dar lumea a fost foarte și așa foarte încântată”, povestește Oprișor.

Apicultura este cea de-a doua pasiunea a lăutarului pe care o face cu drag. Dacă înainte de 1990 a fost mecanic șef, după și-a dorit să facă doar muzică și apicultură. După muți ani, Jan Oprișor încă face ce iubește cel mai mult pe lume – cântă și se ocupă de albinele din stupii lui de la Topârcea. Ionuț, fiul lăutarului, îi calcă pe urme, în prezent cei doi cântând împreună la zeci de evenimente. Oprișor speră ca tradiția să meargă și mai departe în familie.