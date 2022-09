Echipa sibiană a încheiat pe poziția secundă Memorialul Elemer Tordai, desfășurat între 20 și 21 septembrie în Sala Transilvania din Sibiu.

„Galben-albaștrii” au cedat la limită în finala disputată contra celor de la SCM U Craiova, cu scorul de 76-78, pe sferturi 13-18, 20-23, 18-14, 23-25.

Prima repriza a confruntării a fost una de luptă, în care cele două echipe au găsit destul de greu drumul spre coș. Oaspeții au stat în mare măsură la conducere în această primă secvență de joc și la pauză aveau un avantaj de 8 lungimi, scor 33-41. Elevii lui Miguel Angel Hoyo au făcut din nou o repriză secundă mai bună și au redus semificativ deficitul de pe tabelă, pentru a trece în avantaj în ultimul act. Scorul a basculat și am avut un avantaj de opt puncte. Oltenii nu au cedat și totul s-a decis în ultimele secunde, când oaspeții noștri au marcat pe contraatac și au câștigat la limită, 76-78.

Dallas Walton a fost cel mai bun jucător al echipei noastre cu 17 puncte, 5 recuperări și o pasă decisivă. Daniel Manchon a reușit și el 17 puncte și 5 recuperări. Roberts Blumbergs a totalizat 16 puncte, 5 recuperări și 2 pase decisive.

Au mai evoluat: Basti Ionescu – 5 puncte, Mirel Dragoste – 4 puncte, Daniel Banciu – 3 puncte, Aurelian Gavriloaia – 2 puncte, Baris Ozkan – 2 puncte și Bogdan Bădițașcu.

„Nu a fost un meci bun pentru noi. Am făcut o primă repriză slabă. Nu am respectat planul de joc. Nici în repriza secundă nu am făcut-o întocmai, dar am luptat, am concurat, fără să respectăm lucrurile bune. Am pierdut și din cauza faptului că aribtrii au luat o decizie ciudată. Este prima dată în viața mea când văd așa ceva, dar este ok. Suntem departe de nivelul pe care ni-l dorim. Foarte departe. Dar mai avem încă șapte zile pentru a fi pregătiți de primul meci al sezonului” a concluzionat Miguel Angel Hoyo, antrenorul principal al BC CSU Sibiu.

În final mică de la Memorialul Elemer Tordai, CSA Steaua București a reușit să se impună în confruntarea pentru locul 3 cu CSM Târgu Mureș, scor 86-82.