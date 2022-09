Se deschide prima școală ucraineană deschisă la Sibiu. Copiii pot merge la ore din trei octombrie, iar pe 1 octombrie va avea loc “Ziua Porților deschise la Scoala Ucrainiană din Sibiu”, de la orele 10:00 – 14:00.

Vă invitam in data de 1 octombrie va avea loc evenimentul “Ziua Porților deschise la Scoala Ucrainiană din Sibiu”, de la orele 10:00 – 14:00, pe strada Smârdan numărul 5 din Sibiu.

Programul școlar zilnic va începe de luni, 3 octombrie 2022.

Curriculumul este aliniat cu programa educationala din Ucraina. In cadrul scolii vor fi: 4 invatatori, 1 profesor de limba romana, 1 profesor de limba engleza, 1 profesor de limba ucraineana si 2 profesori de arte si tehnologii. In afara profesorului de limba romana, întreg personalul este format din cadre didactice refugiate din Ucraina.

“Este foarte important ca acești copilași sa aibă acces la educație, intr-o prima faza in limba lor materna, acest fapt le va ușura procesul de învatare in general, dar in special, cel al limbii romane. Ne dorim ca pe viitor, majoritatea dintre ei sa poată fi integrați, daca vor alege sa ramana in Sibiu, in sistemul de învatamant local” spune Lu Knobloch, din partea SUS INIMA, asociația promotor al acestei initiative.

Spațiul în care se va desfășura activitatea este pus de la dispoziție de către Parohia Evanghelică Sibiu și se află pe strada Smârdan numărul 5, cu caracter gratuit.

Datorită faptului ca aceasta inițiativa unica este una costisitoare, am solicitat si implicarea parinților elevilor, care au fost de acord sa contribuie prin achitarea unei taxe modice de 200 lei pentru întregirea bugetului necesar.

Școala în această formă va funcționa timp de un an, fiind un proiect de 9 luni (octombrie – iunie). Pe parcursul acestui an copiii vor avea posibilitatea să învețe limba română iar în următorul an vor putea continua școala, fie în sistemul educațional român ca și elev, nu vizitator așa cum era până acum, fie să se întoarcă în Ucraina și să reintre în sistemul educațional de acolo.

“Avem o dorința foarte mare de a-i ajuta pe acești copiii, măcar pentru un an, de a deschide un spațiu pentru elevii din clasele V-XI, dar inca nu am reușit sa găsim o finanțare. Cheltuielile sunt destul de mari, fiind vorba despre 234 de copii inscrisi pe liste deja”, continua Carmen Chindris, președinta asociației SUS INIMA.

Mai mult de 83% din familiile ucrainiene din Sibiu sunt dispuse să se întoarcă în Ucraina de îndată ce acest lucru va fi posibil. Doar 4% din familii au decis să rămână în Sibiu pe termen lung, iar restul încă nu s-au decis.

Avantajele acestei soluții:

Copii vor primi cunoștințe de calitate în acest an școlar

Vor învață limba română, deoarece va fi o limbă obligatorie în Școala Ucrainiană din Sibiu

Datorită faptului că școala va fi deschisă pe tot parcursul zilei, părinții vor avea

posibilitatea de a avea joburi full time

Acest mediu le va oferi elevilor oportunitatea de a socializa, iar astfel se pot rezolva posibile probleme psihologice semnificative, atât pentru copii cât și pentru părinți

Părinții vor fi și ei implicați în activitățile școlii și astfel vor interacționa cu comunitatea

în mod regulat

Școala va dezvolta un program și în afara orelor; în weekenduri și după terminarea programului, funcționând ca și un hub educațional (pentru studiul limbii române, activități artistice si diverse sesiuni de formare si instruire)

“In primăvara a fost considerata aceiași soluție a educației online, ca pe vremea pandemiei, dar aceasta forma de educație nu este adecvata mai ales pentru cei mici. Astfel căutam sa concretizam aceasta inițiativa a scolii ucrainiene pentru copiii ucrainieni de aici din Sibiu. Primul pas il facem acum in 1 octombrie prin deschiderea scolii primare, cu puțin noroc vom reuși sa deschidem si pentru elevii din ciclul gimnazial si liceal.” încheie Eugene Vovk, coordonatorul de programe dedicate refugiaților din Ucraina al asociației SUS INIMA.

Scoala Ucrainiană primara din Sibiu este un proiect cofinanțat de SWISS SOLIDARITY si Canpack Romania.

Daca doriți sa sprijiniți activitatile noastre, puteti lua legătura cu echipa SUS INIMA: office@susinima.eu, comunicare@susinima.eu, susinimasibiu@gmail.com