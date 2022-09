România este foarte interesată să achiziționeze sistemul de apărare antirachetă Iron Dome din Israel, susține sursa citată, în urma vizitei ministrului român al Apărării, Vasile Dîncu, în Israel, săptămâna trecută. Dacă se va încheia un acord, România, membră NATO, va deveni prima țară europeană care va cumpăra sistemul.

De când a intrat în arsenalul defensiv al Israelului, în 2011, Iron Dome și-a dovedit valoarea în numeroase runde de lupte împotriva Gaza. Fiecare baterie costă aproximativ 150 de milioane de dolari, iar fiecare rachetă interceptoare 50.000 de dolari.

Însă, Israelul nu a reușit să comercializeze sistemul, vânzând doar două sisteme armatei americane pentru 373 de milioane de dolari. Americanii se pare că nu sunt interesați de mai multe.

Potrivit sursei citate, miercuri, ministrul Dîncu a vizitat facilităţile Israel Aerospace Industries din Tel Aviv, unde s-a întâlnit cu specialiştii români care lucrează în cadrul companiei. Iar joi, el a vizitat companiile Rafael Advanced Defense Systems ce activează în domeniul aerospaţial şi de apărare şi Elbit Systems, o companie din industria de apărare cu investiţii importante în România.

În timpul vizitei, Vasile Dîncu a transmis părţii israeliene disponibilitatea părţii române de a discuta despre cooperarea aprofundată în domeniul înzestrării, care ar putea deschide calea pentru transferul de tehnologie şi know-how israelian, evidenţiind importanţa investiţilor realizate în România, mai transmite MApN.

WATCH as the Iron Dome Aerial Defense System intercepts rockets over southern Israel: pic.twitter.com/xUz3bMuTzz