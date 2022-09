În această toamna International Romani Union va susține alegerile pentru nou președinte. În data de 23 septembrie membrii reprezentanți din fiecare țară vor vota nou președinte prin varianta tichet alb sau negru.

Cioabă Dorin s-a înscris în cursa pentru al treilea mandat, și afirmă că are emoții, dar se bazează pe programul său pentru a obține o nouă victorie. „Am emoții, pentru că nu știu cum vor vota oamenii, nu știu dacă vor vota pentru încă un mandat, sunt foarte mulți oameni, foarte multe țări care vin, normal că am emoții. Dar o să am un program foarte bine definit și eu cred că am șanse, plec din poziția de cele mai mari șanse, dar nu știu ce se poate întâmpla” ne-a mărturisit acesta.

La alegeri vor vota fiecare reprezentant din țările în care există membri ai organizației IRU cu posibilitatea de a-și depune candidatura și de a fi supus la vot. Alegerile vor avea și o premieră, votarea fiind realizată prin tichete albe sau negre. „Vom face o premieră, pentru că nu o să mai fie prin vot prin ridicare, vom face prin vot direct prin tichet alb sau tichet negru și atunci toți delegații vor veni, vor spune câteva cuvinte, vor desemna și vor spune pentru ce votează: votează pentru program, pentru candidat, etc.” a spus Cioabă