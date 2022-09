În primul rând, ne bucură acest interes vehiculat, mai ales prin prisma performanțelor pe care fotbaliștii noștri le-au realizat în acest sezon, dar și în cel anterior. Baba Alhassan este un #FOTBALIST care a crescut de la meci la meci și a reușit astfel să marcheze 6 goluri și să ofere un assist de toată frumusețea. Am avut în ultimele două luni mai multe oferte pentru Baba, dar noi am considerat că nici una nu s-a ridicat la valoarea pe care o are și pe care FĂRĂ ÎNDOIALĂ o merită acest #FOTBALIST. De asemenea, am primit oferte și pentru alți fotbaliști din lotul FCH – Paraschiv, Mino Sota, Butean, Opruț – dar nu ne grăbim să vindem. În „fereastra din iarnă” poate vom da drumul unui jucător sau cel mult la doi, dar numai în condițiile în care ofertele primite vor fi cele mai bune atât pentru fotbaliști, cât și pentru FCH. Această echipă este una # SPECIALA și vrem să trăim din plin acest moment favorabil, alături de suporterii noștri! Între timp, scopul nostru este să trecem cu bine peste următorul meci pe care îl vom disputa în deplasare, cu F.C.Brașov, în play-off-ul Cupei României” este reacția clubului FC Hermannstadt după oferta celor de la FCSB.