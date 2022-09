Frumusețea, cât și rezistența manichiurii depinde de calitatea produselor folosite în salon. Dintr-o gamă foarte largă de geluri de unghii este foarte greu să găsești un produs de calitate, care să satisfacă toate dorințele clientelor.

Pandemic Polish Gel este soluția care răspunde la toate problemele manichiuristelor. O manichiură impecabilă depinde de tehnica de lucru, dar și mai important, depinde de produsele folosite. Printr-o selecție de produse alese atente, site-ul Pandemicc.ro dispune de geluri perfecte pentru realizarea unei manichiuri rezistente și la modă.

Produsele sunt importante din Germania și sunt de calitate superioară, asigurând o manichiură impecabilă și de durată. Polish Gel este un lac de ughii opac, perfect pentru a fi aplicat în straturi subțiri astfel încât manichiuristele să dea uitării volumul în exces. Pandemicc.ro a pregătit o gamă largă de culori cu efect de sticlă colorată și în nuanțele în trend din această toamna. Oja rezistă și patru săptămâni, timp în care nu se degradează sub nici o formă și nu se decolorează.

Gel de unghii Pandemic – Avantaje

Avantajele gelurilor Pandemic sunt nenumărate, însă cele mai importante sunt rezistența de lungă durată, aplicarea ușoară, culori cu acoperire intensă și faptul că pot fi folosite la manichiura gel, acrilic, cât și la cea semipermanentă. Datorită texturii, gelurile sunt ușor de aplicat, această caracteristică făcându-le perfecte și pentru manichiuristele care se află la început de drum, cât și pentru profesioniste. Pandemic Polish Gel este lacul de unghii care se aplică în straturi subțiri, cu un timp de întărire de doar 120 de secunde în lumină UV ȘI 90 de secunde în lumină LED. În același timp, gelurile Pandemic Polish pot fi folosite atât pentru manichiura în gel, cât și pentru cea semipermanentă.

„După ce am lucrat doi ani în domeniu am realizat că este foarte greu să găsești produse de calitate. Pandemicc.ro a apărut în urma unei nevoi pe care eu am observat-o în rândul manichiuristelor. Pe site avem o paletă variată de culori la modă, rezistente și calitative”, spune fondatoarea Pandemicc.ro

Pe lângă faptul că produsele Pandemic sunt calitative și de durată, acestea au și prețuri convenabile, accesibile oricărui buget. Livrarea în Sibiu este gratuită, iar în restul țării costă 25 lei. Cu lacurile de unghii Pandemic, realizarea unei manichiuri rezistente devine mult mai ușoară pentru începătoare. Profesionalistele pot apela și ele cu încredere la ojele Pandemic, calitatea fiind una garantată.