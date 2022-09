Inelele planetei Neptun fotografiate cu telescopul James Webb

Această culoare se datorează metanului din atmosfera planetei. Nu apare în imaginea James Webb, pentru că acest observator folosește lumina infraroșie. Metanul din norii planetei absorb lumina la aceste unde. Din acest motiv, planeta pare mai întunecată în anumite zone, care nu sunt acoperite de norii luminoși.

Hey Neptune. Did you ring? 👋



Webb's latest image is the clearest look at Neptune's rings in 30+ years, and our first time seeing them in infrared light.