Joi seara, în Parcul Sub Arini, a avut loc „o altfel de plimbare cu câini prin parc”, unde numeroși stăpâni împreună cu câinii lor au învățat să socializeze și să comunice, coordonați de o tânără italiancă ce trăiește în Sibiu.

Deborah Faoro, este o italiancă stabilită în România, care de câțiva ani adună în jurul ei iubitori de câini care au cu prietenul lor patruped o relație bazată pe înțelegere reciprocă, printr-un sistem de comunicare clar și cât se poate de firesc. Deborah este inițiatoarea proiectului „O altfel de plimbare cu câini prin parc” , un eveniment social, ce se desfășoară de patru ani. La acest eveniment oamenii pot învăța despre dresaj și despre socializare.

Vremea a fost ploioasă, dar asta nu i-a speriat pe sibienii proprietari de câini, care au participat cu mare drag la exerciții și plimbare. „Vremea nu ne-a afectat, noi stăpânii de câini, indiferent că e ploaie, zăpadă, noroi, tot ieșim cu ei la plimbare Am mai fost de trei ori la acest eveniment, este o idee foarte bună care ne ajută, mai ales pe noi stăpâni, întotdeauna este util și să recapitulezi, dar și să înveți lucruri noi” ne-a mărturisit Rodica

Sibienii care au participat pentru prima dată la proiect au primit sfaturi și ajutor pentru a comunica mai ușor cu câinii lor. „Este prima oară când am participat la eveniment, am mai fost la dresaj cu Debora în particular, dar este prima dată când vin cu câinele la o plimbare de grup. A fost foarte plăcută plimbarea și cred că am învățat destul de multe lucruri noi despre cum să plimbăm un câine și despre cum să îl facem să socializeze” spune Rareș.

„Mi se pare super tare că se întâmplă așa un eveniment în Sibiu, mai ales că nu avem parc de căței, nici nimic, și că ne ajută să socializăm mai bine și să conviețuim cu bestile. Până acum nu am mai participat la acest eveniment, dar o să pun în aplicare tot ce am învățat azi” a fost de părere Tudor

În cadrul întâlnirii, Deborah i-a sfătuit pe proprietarii de câini să nu fie stresați, irascibili, speriați sau nervoși atunci când ies cu la plimbare deoarece îi transmit starea animalului. ”Câinele are nevoie de stimulare fizică, psihică, dar și emoțională”, explică Deborah.

Pentru toți cei care vor să trăiască experiența unei plimbări altfel, sunt așteptați pe 31 octombrie în Parcul Sub Arini, la o plimbare în varianta Halloween.