Rusia ar fi lansat, vineri, un atac cu drone kamikaze în regiunea Odesa din Ucraina.

Au început „referendumurile” privind aderarea la Federația Rusă a zonelor controlate în totalitate sau parțial de Moscova în Ucraina. Kievul și Occidentul califică procesul drept o „farsă”, relatează Digi24.

În condițiile în care luptele continuă, „autoritatea electorală” a separatiștilor din Donețk a declarat că „din motive de securitate” votul se va desfășura în principal din ușă în ușă timp de patru zile, secțiile de votare urmând să se deschidă „doar în ultima zi”, marți, pe 27 septembrie.

Guvernatorul regiunii Lugansk transmite că autoritățile ruse din regiunile controlate au interzis populației locale să părăsească orașul între 23 și 27 septembrie, în timp ce secretarul consiliului orașului Zaporojie declară că rezidenților locali li se promit recompense în numerar și aparate de uz casnic pentru furnizarea datelor pașapoartelor și obținerea cetățeniei Federației Ruse.

Aeronavele care au survolat orașul ucrainean de la Marea Neagră au generat panică pe străzi, în timp ce sistemele antiaeriene și militarii ucraineni au deschis focul asupra aeronavelor fără pilot.

The moment the Shahed-136 arrived in Odessa. In the video, automatic weapons fire can be heard at the drone but at the end you can see a powerful explosion. pic.twitter.com/71NIrCjR93