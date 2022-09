Baba Alhassan este un fotbalist de urmărit în startul acestui sezon de Superliga, cu cele șase goluri marcate și cele două pase decisive reușite în primele 10 etape ale sezonului.

Mijlocașul ghanez în vârstă de 22 ani este la cel de-al treilea sezon la AFC Hermannstadt, echipă care de asemenea a surprins plăcut până acum, fiind singura neînvinsă, iar rezultatele au plasat-o pe podium. Baba ne-a vorbit despre Ghana, România, dar și despre planurile sale de viitor pe plan sportiv.

Fotbalistul a vorbit într-un interviu realizat de LPF despre faptul că la Sibiu a întâlnit o echipă omogenă, cu un antrenor care oferă incredere.

S-a scris depre realizările tale în Ghana, țara ta natală, dar și aici, în România, plus că ai fost în vizorul unei echipe din Secunda (Spania) …

De ce ai ales fotbalul, Baba?

Pasiunea dictează jocul, dar merge și invers – jocul să dicteze pasiunea (Zâmbește). Am început să joc la o academie din Ghana, iar de acolo am avut noroc și am reușit să ajung în Spania, la Valladolid. Am învățat foarte multe în ambele locuri și să știți că sunt fotbaliști foarte, foarte talentați în Ghana. Nu știam mare lucru despre Sibiu înainte să vin aici, dar am aflat de pe net detalii și despre zonă, dar și despre echipă. Mi s-a părut un proiect ambițios. La fel îl văd și acum.