„Săptămâna de Orientare” a început luni, 26 septembrie, la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu. Această săptămână este dedicată studenților din anul I, pentru acomodarea și familiarizarea cu facultatea, dar și cu orașul.

La deschiderea evenimentului a luat parte prorectorul Adrian Pascu, cel care i-a întâmpinat călduros pe studenții ULBS. „Bun venit și să vă bucurați în cel mai curat și frumos sens al cuvântului de perioada aceasta de studenție. Îmi doresc să văd mereu amfiteatre și săli pline de studenți. Noi, ca și cadre didactice, ne bucurăm și ne luăm energia de la voi și de fiecare dată când sălile sunt pline și pentru noi este o mare bucurie” spune acesta. „Bine v-am găsit în acest început de toamnă care este mai deosebit față de cele din anii anteriori. Deși ne aflăm în fața unor incertitudini, asta nu ne împiedică să mergem înainte, să fim solidari, responsabili și sunt convins că viitoarele obstacole nu fac altceva decât să ne întărească. Numai împreună putem ajunge departe” a transmis și prorectorul Horațiu Dura.

În cadrul deschiderii s-a discutat și despre programele ERASMUS+ care oferă studenților posibilitatea de a studia într-o țară străină, iar cadrele didactice au îndemnat studenții să aibă curaj și să profite la maxim de astfel de progame, pentru a trăi o experiență unică. „Este o idee foarte bună să plecați, iar împreună cu biroul ERASMUS+ acest lucru poate deveni realitate. Pregătim pentru voi, pe 6 octombrie, o întâlnire unde se vor expune toate beneficiile programului”- Anca Șerban, șef birou ERASMUS+.

Consiliere pentru studenți

Pentru toți studenții care vor avea nevoie de consiliere și sprijin pe parcursul anului universitar, programul SmartHub, coordonat de Mariu Milcu îi așteaptă cu mare drag. Centrul are în componenţă psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie Educaţională, consiliere școlară și vocaţională, psihologi cu atestat în specialitatea Psihologie Clinică și Psihoterapie, sociologi, consilieri de carieră, cadre didactice cu expertiză în domeniul de specializare al studenţilor și absolvenţilor. Pe lângă acest program, la deschidere s-a discutat și despre programul psihopedagogic, cel care pregătește studenții pentru profesia pedagogică, dar și pentru a fi părinți. „Universitatea noastră vă oferă posibilitatea dacă vreți de a deveni profesori, dacă nu, puteți urma cursurile modulului psihopedagogic care vă oferă o pregătire pentru viața de viitori părinți” a spus Carmen Dușe, director al departamentului pentru pregătirea personalului didactic.

La deschidere, mai mulți studenții au avut curajul de a împărtăși câteva gânduri de început de an. Printre ei se numără și Olivia, studentă la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Istorie: „Nu sunt de aici și am venit la Sibiu pentru că am simțit că este decizia corectă, am simțit că facultatea este pentru mine, am simțit comunitatea mult mai apropiată. Ce vreau să vă transmit este să nu vă fie niciodată frică să ziceți ce aveți în minte, niciodată să nu vă fie frică să fiți voi, ci să vă comportați cum credeți, cum vă dictează inima și mintea”.

Adina a venit la Sibiu din Chișinău, iar azi a fost foarte fericită să vadă cum comunitatea este alături de studenți și cum fiecare a putut să își exprime părerea încă din prima zi, spune ea „mi s-a făcut azi inima mare, de sus până jos, de la tot ce am simțit aici și ce am auzit. Vă doresc, dragi studenți, să aveți curajul să mergeți împotriva curenților”.

În cadrul „Săptămânii de Orientare” se vor desfășura mai multe activități dedicate anului I, printre care se regăsesc competiții sportive, programe cu partenerii ULBS și o competiție de dezbatere. Mai multe detalii despre programul săptămânii pot fi găsite aici.